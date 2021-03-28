終於買房子了！若要幫愛車準備車位，哪一層樓最合適？一名網友在PTT發問，想了解一般人對於大樓地下室停車位，可接受位在哪層樓的比例最高。一名擔任大樓保全的網友「專業回覆」，他建議千萬別選位在B4的停車位，因為這層樓「一旦出狀況，通常都很慘」。

原PO表示，一般大樓大約地下室會挖到B3，高一點的大樓可能挖到B4、B5，「個人去過一次朋友家，停車位在B5，還是機械的，覺得有點不方便。」

他好奇一般人能接受停車位在地下幾樓，就他認知，B1通常預留給高樓層住戶（因房價總額較高），中低樓層的會分到B2、B3，「停車位在B幾大家無法接受？」

一名擔任大樓保全的網友回覆，「我覺得要看機房位置！」他以自身工作環境為例，大多數關於水的機房都集中在B4，包括游泳池機房、民生蓄水機房、雨水收集機房、消防蓄水機房等。

「自從我轉中控室後，半夜巡邏時，B4空氣最差，每個機房雖然為了讓設備散熱設有排風窗口，但廢氣全集中B4。」

該名網友並強調，從防災的角度來看，一旦遇到水災，B4肯定變成蓄水池，愛車直接滅頂；停B2還有時間撤離。

「所以選停車位，我會先了解機房位置再考慮車位樓層，逼不得已選到低樓層，一定要先考慮安全性的問題。」

(中時新聞網)