44歲南韓女星咸素媛和小18歲大陸富二代陳華結婚2年多，日前卻傳出婚變，陳華更被爆離家出走，好不容易才熬過離婚危機，現又遭網友翻出造假疑點，夫妻倆在大陸的新房根本是租來的，不過她沒有正面回應謠言，僅表達退出《妻子的味道》的意念。

咸素媛婚後積極回歸演藝圈，加入韓綜《妻子的味道》成為固定班底後，知名度提高，代言、工作也邀約不斷，不過現卻被網友質疑節目內容造假，在23日播出婆婆和妹妹手機通話內容時，疑似就是咸素媛本人「聲音演出」與婆婆通話，因為妹妹的聲音與過去曝光的聲音不一樣。

這讓觀眾氣炸，認為兩人聯手設計了一場騙局，韓媒更加碼爆料，有網友在她IG留言質問「你是不是找婆婆一起造假」，但相關留言幾乎被她刪光，更讓人懷疑她的所作所為都是造假。

而她過去多次炫耀婆家財力雄厚，還秀出老公在廣州的新婚房，卻被網友發現airbnb上有一模一樣的房型，就連婆家高級別墅也是airbnb上租來，該屋主還在評論處寫道：「有韓國節目來拍攝」，間接證實她在說謊。

而咸素媛沒有正面回應謠言，僅在IG語帶暗示寫下「這段期間謝謝大家，還要學習很多不足的地方，會再次回來的」，《妻子的味道》28日也證實「咸素媛確實要退出節目，我們接受她想退出的意願，並決定這麼做了。」

(中時新聞網)