無人機穿梭排列，夜空流洩繁星點點。（金門縣府觀光處提供）

這項結合2021台灣燈會首度移展外島，以「傳藝風華燈區」和「動物星光燈區」2大燈區搭配金門鄉、鎮燈展的大型活動，將瓊林聚落及蘭湖周邊妝點得繽紛熱鬧。（金門縣府觀光處提供）

台灣觀光代言人「喔熊組長」與金門觀光小天使「水獺阿特」、瓊林風獅爺同台亮相，攜手為國旅首選的離島金門遊讚聲加油。（金門縣府觀光處提供）

金曲歌王蕭煌奇也應邀跨海演唱多首經典歌曲。（金門縣府觀光處提供）

「2021金門星光節」今晚在千年聚落瓊林華麗登場，千餘位來自全島各地的鄉親和遊客在無人機穿梭排列，夜空流洩繁星點點，五顏六色的璀璨光芒中，奔放仰望天際盡情詠讚「我在金門」的歡暢心情。

這項結合2021台灣燈會首度移展外島，以「傳藝風華燈區」和「動物星光燈區」2大燈區搭配金門鄉、鎮燈展的大型活動，將瓊林聚落及蘭湖周邊妝點得繽紛熱鬧，也讓走過軍管36年，曾經嚴格燈火管制的金門，在燦爛奪目的燈光放射中，在離島夜空劃出一道道美麗的光波。

台灣觀光代言人「喔熊組長」與金門觀光小天使「水獺阿特」也首度同台亮相，攜手為國旅首選的離島金門遊讚聲加油。最後壓軸的400架無人機燈光秀，更在天公作美下以全能量的表演，讓全場民眾驚呼聲四起。

當地開瑄國小鼓團、瓊林風獅爺、KDC金門流行舞蹈團熱舞秀接力登場外，金曲歌王蕭煌奇也應邀跨海演唱多首經典歌曲，閃亮繽紛讓今夜的月光星輝，也為之失色許多。相關活動資訊可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。

(中時 )