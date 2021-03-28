氣象局指出，未來一週太平洋高壓偏強，天氣穩定、溫暖易有霧。(氣象局提供)

氣象局預報顯示，近日天氣形態類似，明(29)日各地仍為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨，清晨恆春半島有局部短暫陣雨，各地高溫普遍接近30度，中南部及東南部地區更可達30度以上；要注意的是，中部以南局部區域短時間空氣品質可能達「紅色警示」等級。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明天各地偏暖，大多晴到多雲，除了東半部有零星短暫雨外，清晨恆春半島也有零星短暫雨機率。

溫度方面，北部尤其大台北地區可達29度，中部約27度，南部與東南部甚至可達30到32度，東半部約29到30度。

氣象局指出，未來一週太平洋高壓偏強，近地面吹起帶有夏天氣息的偏南風，北方系統不易南下直接影響臺灣，天氣穩定、溫暖易有霧。周二(30)、周三(31)北方有系統稍微靠近，因為離北台灣近一些，北部屆時有零星雨機率，不過氣溫仍然偏高。

黃恩鴻指出，清明節4月4日天氣可能會有點變化，屆時東北風稍微增強，會為北部東半部帶來一些短暫雨，目前仍待觀察。

另外今夜至明日西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

根據環保署空氣品質監測網顯示，明天環境風場為偏南風，整體風速偏弱，擴散條件不佳，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中部以南局部區域短時間可能達「紅色警示」等級，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

(中時 )