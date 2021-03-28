曾兩度拿下金像獎最佳男配角的香港資深演員廖啟智（智叔），5天前才因為罹患胃癌，全面停工專心入院治療，未料稍早傳出噩耗，被證實已於今晚8點32分在家人陪伴下，安詳於醫院病逝，享壽66歲。

廖啟智出道40多年，演過《無間道》系列、《新警察故事》、《殺破狼》、《門徒》等多部經典作品，更分別憑著電影《證人》、《籠民》2度拿下香港金像獎最佳男配角獎，堅強演技深獲肯定。

廖啟智生前與妻子陳敏兒拍婚照慶結婚20周年。(取自東網)

廖啟智早前才驚傳因罹患胃癌，一度病危，甚至在5天前全面停工，專心住院治療。當時他的妻子陳敏兒還向港媒透露老公狀況不錯，一天三餐都有吃，還被醫生大讚是「A+病人」，但就不願透露廖啟智是胃癌幾期。

經紀公司證實廖啟智病逝。(取自微博)

可惜廖啟智終究不敵病魔，稍早更被經紀公司證實噩耗，透露他在家人陪伴下安詳離世，回歸天父懷中，家人雖有不捨，但仍懷盼望，希望將來於天堂再相聚。廖啟智與演員妻子陳敏兒結婚超過30年，感情恩愛，婚後育有3子，然而小兒子就因罹患血癌緣故，年僅5歲病逝，陳敏兒更因打擊太大，一度罹患嚴重憂鬱症。

廖啟智經紀公司聲明全文：

現在以萬般不捨的心情通知大家，我們敬愛的廖啟智先生（智叔） 於二零二一年三月二十八日晚上八時三十二分，於威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中。

家人感謝醫護人員數月以來的悉心照顧，以及廣大市民及傳媒的關心和祝福。家人雖有不捨，但仍懷著盼望，將來於天家再聚。明白各界對智叔的關心，不過懇請大家給予智叔一家空間，處理智叔的身後事。有關喪禮安排，會稍後通知大家。

再次衷心感謝各界對智叔及其家人的關懷和愛護。

(中時新聞網)