大陸石化業巨頭中國石化2020年財報28日出爐，在新冠疫情全球大流行，國際油價歷史性暴跌，市場需求銳減的背景下，該公司2020年營收年減28.8％至人民幣（下同）2.1兆元，淨利年減42.9％至329.24億元。

證券時報報導，中國石化28日同步公布2021年第一季業績預盈公告，預計2021年第一季淨利為160億至180億元，與2020年同期相比預計將轉虧為盈。

針對業績變動原因，中國石化表示，2020年初，受到新冠疫情與油價暴跌的雙重影響，全球石油石化產品消費大幅萎縮，公司生產經營受到較大衝擊，使2020年第一季經營業績出現虧損，但2021年第一季中國石化的經營業績已明顯改善。

展望2021年，中國石化預計，成品油市場需求將出現有力復甦，天然氣、石化產品需求持續增長。綜合考量產油國供給能力、全球需求增長、庫存水準等因素，預計國際油價將高於2020年水準。

(工商 )