效力高雄足球俱樂部，黃楷峻（右）攻進一球並在邊路為球隊創造多次進攻機會。（中華足協提供）

2021台灣乙級足球聯賽資格賽今天在迎風河濱公園人工草皮足球場舉行，高雄足球俱樂部先是7比0輕取百傳媒飛鼠FC順利留在聯賽之列，隨後巴卡隆則不幸以1比2敗給FCB+TA，無緣參與本賽季。

以義守大學為主戰球員的高雄足球俱樂部，本季延攬的去年從台灣電力退役的兩位國腳陳毅維以及黃楷峻，不僅厚實球隊後防線，也透過他們豐富的賽事經驗引領年輕球員發揮實力，高雄足球俱樂部總教練吳俊賢表示：「這幾天我們在準備大專足球聯賽的賽事，昨天以及明天都有比賽，所以今天派上的陣容與平常不同，主要是義守大學以外的高雄球員為主體，包含兩位退役的國腳以及一位來自邦聖克里斯多福的外籍學生，在陳毅維跟黃楷峻兩位球員的加入下，除了將自己的經驗傳授給年輕球員之外，同時也能帶給他們安定感，讓年輕球員可以無後顧之憂的盡情在場上發揮。」

此外，高雄足球俱樂部譚亦善也分享對於兩位前輩加入後的感想：「過去我們沒有像毅維學長這樣有經驗的後衛，現在有他在後場讓我們十分的放心，而中場的部分有楷峻學長的帶領，他的傳球與傳穿越球的水準遠在我們之上，使我們能更加專注在跑動上。」

他也期許球隊本賽季能踢出比以往更加好的成績、排名能上升到前4名。

巴卡隆上賽季以墊底的成績告終，因此這次的資格賽中，也不乏人員的異動，其中曾效力於航源FC的黃士源以及林世凱為他們在攻防兩方面都有所增益，不過FCB+TA在進攻方面較占上風，不過雙方僵持一直到比賽第61分鐘才由FCB+TA 6號的Kazuki Tsubone打破僵局，來到71分鐘 FCB+TA 20號田偉俊再攻進一球，將比數擴大到0:2，來到81分鐘，巴卡隆靠著FCB+TA守門員的失誤追回一球，1比2，局勢頓時緊張了起來，不過FCB+TA果斷轉為守勢，順利的守下勝利，拿下前往2021臺灣乙級足球聯賽的門票。

賽後FCB+TA總教練文恩（Luke Venn）透露：「今天球員都表現得不錯，也有拿出預期的水準，只不過在守門員受傷的當下局面變得十分緊張，所以在人員上有做出一些調整，不過這三場資格賽下來球員的表現絕對值得讚賞，畢竟我們組成後一起訓練才不到三週的時間，接下來進到聯賽之後，我們的目標會放在提升球隊整體的穩定度上。」

文恩另外也提到FCB+TA今年組隊參賽的緣由，「我們是由FCB跟TA兩個俱樂部組成，那在FCB方面有U8、U10、U12三個層級的梯隊，而現今又有了青年聯賽，所以我們希望能有支成人隊伍能穩定的在乙級聯賽出賽，讓整個俱樂部體系能夠更加的完整。」

在今日的資格賽後，確定將由銘傳大學、桃園國際、ACA、S.F.I、TJ.FC、PlayOne、高雄足球俱樂部以及FCB+TA這八支球隊一同在2021臺灣乙級足球聯賽這個舞台上發光發熱。

比賽第61分鐘由FCB+TA的坪根一樹（Kazuki Tsubone，右二）打破僵局。（中華足協提供）

(中時 )