民眾黨北市黨部成立

台灣民眾黨今天成立台北市黨部，北市議員林國成出任台灣民眾黨台北黨部主委，副主委由林恩豪、陳宥丞出任，台北市長兼民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨以台灣為名、以民眾為本，未來一年將培育更多政治人才，在台北市各區推派議員人選。

柯文哲表示，在台灣天然統、天然獨都是不對，真正稱呼應該叫天然台，台灣是移民社會，認同台灣、愛護台灣、以台灣當作主體性，就是台灣人，強調非常反對在自己同胞製造敵人的作法。

柯文哲強調，民眾黨訴求以台灣為民，以民眾為本的政治理念，高舉共融社會、國家治理，針對民眾黨在台北市的選戰布局，目未來將成立選舉對策委員會，現階段還是先尋找優秀人才，替國家訓練好政治人才。

林國成表示，黨部要深耕基層，前進2022後，再邁向2024的康莊大道，接此重任既恐慌、又信心十足，他強調自己很有理數，一週前請民進黨、國民黨、親民黨、時代力量，親自送帖子，可是沒有人敢來，呼籲台灣政黨要理性競爭，不要因民眾黨存在，就怕著躲起來。

民眾黨立法委員邱臣遠表示，台灣民眾黨作為藍綠以外的第三黨，民眾黨台北黨部成立後，相當於完成民眾黨北台灣最後拼圖，未來將瞄準2022及2024繼續努力。今天現場約300人到場，副市長黃珊珊、蔡炳坤、彭振聲，與多位台北市政府官員都到場力挺。

由於民眾黨目前在北市8個選區，除平地、山地原住民選區外，內湖南港、中山大同目前有黨部副主委陳宥辰、市府副發言人林珍羽參選意願高，但萬華中正、松山信義選區，目前還無合適人選。

另外，人稱「柯黑大魔王」的台北市議員王世堅，也送出「眾望所歸」花籃祝台北市黨部成立活動，王世堅表示，他完全是衝著祝福林國成，基本禮貌僅止於此，但他強調，民進黨是不可能與民眾黨合作。

(中時 )