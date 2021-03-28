林芳燕介紹，這本書用12個月、14個故事紀錄新北市團隊跨越局處、齊心協力找出應變方案的防疫故事，獻給防疫英雄。（新北市府提供）

侯友宜表示，因為有第一線的夥伴執行政策，才能讓防疫落實。（新北市府提供）

社會局專門委員黃逢明分享在防疫現場的危機時刻的故事。（新北市府提供）

天下文化出版的新書《紅背心的征途》，用12個月14個故事紀錄新北市團隊跨越局處、齊心協力找出應變方案的防疫故事，獻給防疫英雄；今（28日）在板橋環球購物中心舉辦新書分享會，邀請市府各局處與市民分享在防疫現場的危機時刻，市長侯友宜更驚喜現身，鼓勵道：「唯有結束這場戰役，才能為本書劃下句點，大家加油！」

《紅背心的征途》描述的「紅背心」，是新北市政府團隊在災害應變時穿上的作戰圖騰。書摘介紹，它不僅承載四百多萬市民的期待，更象徵市府面對戰役的全神貫注，不容懈怠。去年新冠肺炎爆發，新北市府團隊再度穿上紅背心上戰場，面對看不見的敵人，超前部署、應變災難，要讓市民安心過生活。

今日新書分享會在板橋環球購物中心登場，天下文化總經理林芳燕致詞為活動揭開序幕並表示，台灣的防疫成果在世界名列前茅，其中又以新北市的超前部署讓防疫更加確實，這樣的卓越成績讓天下文化決定出版這本防疫專書。

林芳燕介紹，這本書用12個月、14個故事紀錄新北市團隊跨越局處、齊心協力找出應變方案的防疫故事，獻給防疫英雄。也因著這本書的出版，為台灣的防疫征途留下足以遵循、仿效的專書。

活動邀請新北市副市長劉和然與新北市各局處首長共襄盛舉，包括新北市衛生局檢驗科科長許玉芬、三重區社會福利中心主任劉彥伯、消防局第三大隊竹圍防疫專責分隊隊員簡煜勳、市場處處長盛筱蓉、社會局專門委員黃逢明等人，皆到場分享在防疫現場的危機時刻的故事。

「我以身為新北的團隊為榮！」許玉芬一上台就高歌改編的知名歌曲「三天三夜」，分享疫調的心情及故事。她說，檢驗科就是要釐清病毒的接觸史，避免更多人受害。疫調最常套用的話，就是有關係就沒關係、沒關係就有關係。「過程有多累？邀請大家一起看書來了解！」

簡煜勳分享，疫情爆發時正向當時的女朋友求婚，也因為消防局是第一線面對可能確診的人員，讓全局從上到下繃緊神經，不敢向家人透漏勤務，也感謝家人的包容，讓他在去年年底順利結婚，感謝大家的支持，也請給消防人員更多鼓勵。

活動最後，侯友宜致贈由天下文化特別準備的《紅背心的征途》個人姓名專屬書封，感謝第一線防疫英雄為市民默默的付出，他表示，因為有第一線的夥伴執行政策，才能讓防疫落實，感謝所有防疫夥伴，也感謝天下文化出版好書讓他們被看見，邀請大家持續齊心防疫，唯有結束這場戰役，才能為本書劃下句點。

(中時 )