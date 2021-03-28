高盛3月26日在美股賣出價值105億美元股票，集中在多檔美國媒體股，與中國網路股的美國存托憑證（ADR）引發市場高度關注。網媒IPO Edge指這賣壓跟韓國投資名人黃成國（Sung Kook Hwang音譯）家族辦公室Archegos資本管理出狀況有關。

美股三大指數3月26日上漲逾1％，但被高盛以「大宗交易」（block trade）賣出的個股卻慘跌而引人側目。美國允許經紀商提供大宗交易服務，可不經集中市場的集中競價，在場外以協商方式買賣大批股票來避免衝擊股市。

據了解，高盛在3月26日美股開盤前，賣出價值66億美元包括百度、騰訊音樂和唯品會等中國網路股ADR。其後再賣出39億美元主要包括維亞康姆CBS（ViacomCBS）和探索頻道（Discovery）等美國媒體股。

這些個股當天重挫，像維亞康姆CBS與探索頻道各暴跌逾27％，一周來各累計大跌50.45％和45％。百度、騰訊和唯品會一周來分別累跌18.9％、33.9％和31.3％。

除了高盛，摩根士丹利也傳出當天合計賣出80億美元股票。但這兩家投資銀行都拒絕評論相關報導。

知情人士透露這些個股的賣壓，主要是來自槓桿操作過度的Archegos，因被追繳保證金而被迫賣股。

例如其投資的維亞康姆CBS在3月23日宣布發行新股籌措資金，被投資人憂慮其成長前景，加上股價過去一年累計飆漲近200％，遭富國銀行調降評等後加重賣壓，讓Archegos因此承受巨大的贖回壓力。

另有說法是跟Archegos清盤有關。Archegos未回應相關報導。

(工商 )