2019年，新疆一台裝有衛星定位導航系統的大型播種機正在播種棉花。（圖／中新社）

多家國際知名品牌抵制新疆棉花行動，引發中國大陸抵制這些品牌的浪潮，不少中港台藝人切割取消品牌代言，引起各界熱議。董智森表示，批評、抵制新疆棉花的人有誰去過新疆？有誰看到？他表示他自己常去新疆，哪有西方國家批評的事情？

資深媒體人董智森在26日在九八新聞台《小董真心話》直播中表示，那些抵制新疆棉花的人，有誰去過新疆？有誰看到被西方國家指控的事情？董智森自豪，新疆他常去，哪有看到那些事？

董智森認為，大陸抵制品牌是應該的啊！台灣抵制大陸多少東西啊！台灣禁止大陸數十樣產品，大陸不過暫停鳳梨進口，台灣就罵半天，恩將仇報還洋洋得意，非常可笑！

董智森痛批那些西方國家準備結盟，對付中國大陸，可是中國大陸已經不是過去的中國大陸，早就厭煩了西方自以為是，西方國家一兩百年來在中國攻城掠地，燒殺擄掠強姦，甚麼都幹，自鳴得意，那個時代已經過去了。

董智森指出，西方過去就憑科技比較進步，船堅炮利，但現在時代不一樣了，不要再擺出那個嘴臉。

另根據《中天新聞》27日報導，國際事務專家賴岳謙表示，新疆棉花問題是歐美國家故意炮製出來的，這太明顯了，因為新疆可以自由出入，在大陸的台灣人和其他國家的商旅，可以自由出入新疆，他們有手機、網路，若真的有所謂新疆維吾爾人問題，那早就被拍出來。

賴岳謙指出，那些研究人員做出指控，但拿不出資料來，很明顯的故意製造問題，就是要羞辱中國大陸，至於為何要羞辱大陸？「因為在全世界來講，大陸快超過美國」。

(中時新聞網)