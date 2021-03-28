福原愛和江宏傑婚姻狀況陷入膠著，本來3月已買好返台的機票也取消，目前她仍把2個孩子留在台灣，持續留在日本，不過因為受到不倫風波影響，原本行程滿檔的她，工作全數停擺，相關負責人也承受很大壓力。

福原愛1月返日除了開設公司「omusubi」，還收到國家隊徵召，在東京奧運擔任解說員，不過現在受到不倫風波影響，工作全停擺，據日媒《FLASH》報導，「omusubi」公司外目前按門鈴無人應答，收信信箱封起膠帶。

現在她的經紀事務仍交給日本電通Sports Partners打理，公司內部人員就透露，「她在日本、全亞洲擁有高人氣，引退後各地邀約不斷，可說是公司的『搖錢樹』」，不過這次不倫報導受到各界批判，東奧相關的活動企畫也停擺，讓相關負責人有些心力交瘁，「直到問題解決為止，還能繼續協助就是了」，對今後的合作也陷入苦惱。

其實，福原愛經紀事務會交給日本電通Sports Partners，是因為之前都是由爸爸管理，2008年和父親斷絕關係後，改由媽媽千代和哥哥管理，不過她宣布引退桌球界後，就和電通簽約成為旗下一員

網友看完報導後也感嘆「結果她也被日本公司說是搖錢樹」，也有人指出她事發至今的處理方式完全是失敗的，認為已經做過的事無法挽回，「不要找理由不說謊直接道歉很重要」，而相關人員說「直到問題解決為止」的意思，恐怕是福原愛跟日本電通的契約將終止。

(中時新聞網)