八德防災宣導讓許多小朋友穿上消防裝出任務，體驗消防工作。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

八德防災宣導出動小小消防車載送清明水袋至公墓區發放。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

八德防災宣導出動小小消防車載送清明水袋至公墓區發放。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

八德防災宣導。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

八德防災宣導。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

八德防災宣導。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園八德消防分隊今在大安公墓舉辦清明節防災宣導暨搶救演練活動，特別出動小小消防車載送清明水袋至公墓區發放，讓民眾瞭解清明防火防災的重要性，同時配合區公所及消防局救災空拍機，運用科技工具的即時影像資訊，規劃車輛及人員救災動線、水源的供應及搶救佈署計畫，演練防災救災。

本次活動主題為「清明防災宣導日、小小消防員向前衝」，防災宣導有擬真的小小消防員出任務、AED救護教學、住警器推廣暨濃煙模型展示以及最重要的清明宣導站，讓大家現場也收穫滿滿的專業安全知識，希望能藉由這一系列的防火防災宣導活動與各項消防體驗，加深八德鄉親印象，在面對災害發生時，能快、狠、準的做出應變以及預防作為，將防災教育與知能落實於生活中。

大湳消防分隊長張宏暐指出，八德區有霄裡及大安兩大主要公墓，霄裡公墓幅員廣闊，近期曾發生雜草火警；大安公墓大力推動現代化殯葬，納骨塔及土葬區並行，故分別由所轄的茄苳分隊及八德分隊辦理搶救演練，考量今年久旱缺水情形，消防員手持火把、背負式滅火設備等器具，在不造成火勢擴大的前提下以盡量減少用水的方式進行滅火行動。

活動特別運用可愛的小小消防車載送清明水袋至公墓區發放，提醒清明掃墓祭祖的民眾一定要確實撲滅餘燼，大小朋友除了感受到消防人員的貼心外，也對如此吸睛的宣導方式感到新鮮。

張宏暐表示，清明節是民眾掃墓祭祖的大日子，往年不少民眾掃墓未確實撲滅餘燼即離去，造成多處墓地火災，使消防單位在清明假期常疲於奔命，也造成嚴重的空氣汙染，特別呼籲民眾掃墓時遵行四不二記得口訣：「不任意燒雜草，不讓冥紙飛揚，不隨意丟菸蒂，不燃放爆竹煙火，記得撲滅餘燼，記得收拾垃圾」，同時消防分隊也會在各處墓地發放水袋，以供民眾於掃墓後澆熄餘燼，以減少火災發生。

(中時 )