如果您運動的用意是為最大程度地燃燒脂肪，那麼真的可以考慮下回在開始運動之前半小時，先喝杯咖啡。一項新的研究表明，咖啡因對脂肪燃燒有正向幫助，而且持續效果頗長。

科學警報(ScienceAlert)報導，這項研究是 西班牙格拉納達大學(Universidad de Granada)進行的，他們已將研究報告發表《國際運動營養學會雜誌》上。研究人員找來15名男性志願者，進行4個星期的測驗，過程很簡單，以隨機順序的方式進行4項測試：上午8點服用安慰劑、下午5點服用安慰劑；上午8點服用咖啡因補充劑、下午下午5點服用咖啡因補充劑。

結果發現，只要是服過咖啡因的實驗者，在當天的運動時，都能提高脂肪燃燒效率，相反的，如果只是服用安慰劑，那麼當天運動的燃脂效率則落到普通水準，這顯示咖啡因對MFO(最大脂肪氧化率)有正相關，同時身體的最大攝氧量（VO 2max，我們常俗稱肺活量）也得到了提高。

研究人員法蘭西斯科-喬斯阿馬羅-蓋海特(FranciscoJoséAmaro-Gahete)說：「我們的研究結果表明，急性攝入咖啡因的30分鐘後，身體在咖啡因的影響下，可以最大程度的代謝脂肪。

另外，比較咖啡對上午運動與下午運動燃脂率的差異，研究人員發現上午的燃脂率增加10.7％，而下午則更高，增加到29％。

但是研究人員還不清楚咖啡因與運動之間的關係，興奮劑通常與提高運動成績有關，但是中間的科學因果還知道的並不全面。

此外，這項研究的參與者樣本量很小，只有15人，因此也無法武斷的下出結論，但是因為15名受試者都有類似的反應，仍然代表咖啡與運動之間有某種關聯。

研究人員總結說： 「總體而言，這些結果表明，喝下濃咖啡，再加上下午進行中等強度的運動，是最有效率的消耗全身脂肪氧的最佳方案。」

(中時新聞網)