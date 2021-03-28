美國賓州眾議員佩里提案，要把臺灣納入「北約加」（NATO Plus）的成員，但後面還有一句話，「因為臺灣才是真正的中國。」董智森笑稱：「覺青趕快去罵！」網友也諷刺：「哇靠！這個大內宣要怎麼吹」！

根據「美國之音」日前報導，美國眾議院外委會成員佩里(Scott Perry)3月19日提出的法案名為「Taiwan PLUS Act」，其目的是要美國將臺灣視同「北約加」其他國家的成員之一，在軍售上享有和這些國家同等的待遇。

按目前「北約加」包括日本、澳大利亞、韓國、以色列及新西蘭。此前也曾經有國會議員主張將印度納為「北約加」成員，將「北約加5」擴大為「北約加6」。

報導說，佩里在當天上午亞太小組委員會的聽證會上即表明將提出這個法案，強調這是為了提高對中國大陸軍事威懾的能力。他還說，美國應該對中國大陸更加強硬，並給臺灣外交承認，因為「臺灣才是真正的中國。」

對此，資深媒體人董智森26日在九八新聞臺《小董真心話》節目中笑稱，「覺青趕快去罵！」

網友在PTT也炸開了，「爸爸說我是中國人」、「綠營不知該推還是該噓」、「綠營不知該怎麼回，笑死」、「真的是小粉紅小粉綠可以一起崩潰」、「哇靠這個大內宣要怎麼吹噓」、「臺派繞了一大圈還不是要當中國人，以後不要再跑出來喊正名」。

(中時新聞網)