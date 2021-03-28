2022年台北市長選舉，各政黨都磨刀霍霍。前桃園市議員王浩宇28日公布台北市政黨最新民調，國民黨以16.0%跑第一，民進黨14.9%居第二，第三名為台灣民眾黨4.6%。值得注意的是，高達61.6%的人未表態。有網友看完民調崩潰酸說，「果然是天龍國。」、「天龍國結界真的不是蓋的..」。

王浩宇28日在臉書公布台北市的政黨民調，不過他並未說明民調來源。他說明該民調的調查方式，「在台灣大家支持不同的政黨，請問哪一個政黨的想法和您比較接近？如回答都沒有時，請務必再追問一次『請問在國民黨、民進黨、親民黨、時代力量、新黨、台灣民眾黨、綠黨、基進黨當中，有沒有比較傾向哪一個政黨』(題目內政黨名稱隨機出現)」；結果，國民黨以16.0%領先民進黨的14.9%，第三名為台灣民眾黨4.6%，其他依序為時代力量2.0%、台灣基進0.4%、新黨0.3%、親民黨0.1%、綠黨0.1%。

針對國民黨民調以16.0%領先其他政黨，網友表示，「果然藍軍在台北市勝出。」、「台北市完全不意外。」、「天龍國中，軍公教家庭應該有一百萬人吧。」、「KMT還是穩居第一，了不起，我的友邦天龍國啊！」、「看來鬆動了不少。」、「五個大小藍黨相加有23%..果然是堅不可摧的天龍城堡。」

不過也有網友看完這民調不禁崩潰酸說，「天龍國果然不同啊！」、「台北市哦~沒救了啦！」、「果然是天龍國。」、「DPP居然只差KMT1.1，太了不起了。」、「可是還有TMD..」、「太樂觀了！不可能啦！」、「天龍國結界真的不是蓋的，我朋友從不是KMT的，搬到台北後也變成KMT的了XD，醫界有興趣的話，應該可以研究一下..。」

針對台灣民眾黨仍有4.6%，網友表示，「蚵仔黨4.6%。」、「民眾黨到底有何吸引力？沒中心思想的黨還能4%，唉！」、「民進黨真的要加油，基進黨對於天龍人來說太激進了..。四%黨不負眾望還是4%。」

另外針對高達61.6%的人未表態，網友認為，「表態的全部加起來才38.4%，不表態61.6% ，觀望或不表態的中間選民居多。」、「不表態的最大。」、「為何6成多不表態？」、「不表態的最大，藍軍23%，還是可超越的，要有信心。」

＃北市民調 在台灣大家支持不同的政黨，請問哪一個政黨的想法和您比較接近？如回答都沒有時，請務必再追問一次「請問在國民黨、民進黨、親民黨、時代力量、新黨、台灣民眾黨、綠黨、基進黨當中，有沒有比較傾向（台語：偏）哪一個政黨」(題目內政黨名稱隨機出現) 國民黨 16.0% 民進黨 14.9% 台灣民眾黨 4.6% 時代力量 2.0% 台灣基進 0.4% 新黨 0.3% 親民黨 0.1% 綠黨 0.1% 由王浩宇發佈於 2021年3月28日 星期日

(中時新聞網)