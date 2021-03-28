長賜輪管理方貝仕船舶管理公司(Bernhard Schulte)發言人稱，由於長賜輪船艏在擱淺時受損，海水已淹入兩個隔艙之中，目前正在使用大功率的抽水機將水抽出，使船舶保持穩定。等到長賜輪脫困後，將再行評估是否能離開蘇伊士運河。

據《彭博》報導稱，管理長賜輪的貝仕船舶管理公司發言人稱，在積極抽水的同時，船體目前狀態尚稱穩定。長賜輪如果脫離擱淺，才能再評估貨輪是否能夠駛離蘇伊士運河，現階段尚無證據表明貨輪無法駛離運河。

長賜輪船艏在擱淺時受損，加上在船艏底下以重機具進行挖沙疏浚作業，目前已出現海水淹入船艙的現象，目前正在使用大功率的抽水機將水抽出，使船舶保持穩定，避免因失去平衡而影響船體結構。（圖／路透）

大陸學者梅新育對此表示，長賜輪擱淺後竟然還發生船艙進水的狀況，按這種危機管理水準，如果遇到戰爭，埃及大概不能像「六日戰爭」那樣支撐6天。現在埃及是軍方出身的塞西直接掌權，如果是穆巴拉克或如莫爾西之輩治國，應該會比現在更混亂低效。

由於長賜輪未能藉由滿潮上浮脫困，蘇伊士運河管理局（SCA）今天仍持續依風況和潮汐狀況加緊拖曳和挖沙行動。

據《路透》引述蘇伊士運河管理局聲明說，到目前為止，挖土機已在長賜輪周邊移除2萬7000立方公尺的沙土，深度來到18公尺深。

400公尺長的長賜輪是在23日早上從紅海北向進入蘇伊士運河時，在運河南端疑似遭瞬間強風吹襲偏離航道，船身因而打斜造成擱淺，堵住全球最繁忙水道之一的蘇伊士運河雙向交通。連日來埃及當局積挖沙疏浚船艏底下的淤沙，同時對船體進行拖曳，但因船身與貨物過重，進度非常緩慢。

《英國廣播公司》(BBC)先前曾引述美國專家指出，要讓長賜號脫困不能急，不然最糟的情況是船會斷成兩半。

報導說，自從長賜輪船擱淺後，當地政府派出9艘拖船努力讓輪船從河堤上移開，並進挖沙疏浚作業，長賜號亦已略移動，但仍無法上浮。美國坎貝爾大學的海洋歷史博士薩爾·莫科利亞諾（Sal Mercogliano）指出救援失敗的原因，是因為船的頭尾深陷兩邊的河堤。

莫科利亞諾說，現在的重點是從船頭下方把泥沙挖出來，清理淤沙這方面對於蘇伊士運河來說較為熟悉；舒爾特船舶管理公司（Bernhard Schulte Shipmanagement）表示，已經安排了一艘專門的「潛水挖泥船」，每小時可挖出2000立方公尺的淤泥。這過程中可能出現的最糟情況是，因為載重不平衡而導致船體斷成兩半。

(中時新聞網)