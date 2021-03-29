內湖高中溫逸凱（左）榮膺109學年HVL男子組最有價值球員。（鄭任南攝）

109學年HVL高中排球甲級聯賽壓軸的男子組冠軍戰，28日深夜在新北新莊體育館讓球迷熱血沸騰，「內湖大戰」內湖高中、內湖高工激戰4局，最終先輸1局的內湖高中21比25、25比15、25比20、25比23後來居上獲勝，贏得隊史在HVL第1冠。

獲勝當下內湖高中在場內拋起執行教練吳鴻彬和教練謝雅仁慶祝，加油團的歡呼聲也不絕於耳，吳鴻彬指出，這座冠軍是他們多年努力的最大肯定，儘管首局被對手壓制，但吳鴻彬提醒舉球員要相信自己的攻擊手，第2局開始不但溫逸凱火力加溫，連黃聖儒、曾國晉也頻頻搶分，3人合計攻下54分，溫逸凱更是個人就憑藉出色攻擊進帳26分，加上1次攔網得分，助隊創造隊史紀錄。

內湖高中球員多數來自國中排球聯賽JHVL乙級隊伍，吳鴻彬耐心給予選手在甲級賽事成長的時間，本季在複賽、4強賽兩度重挫7連霸王者豐原高商，使得豐商8連霸夢碎；而吳鴻彬強力要求高中第1年右膝鈣化的溫逸凱好好休息1年，同樣印證是好的決定，溫逸凱榮膺最有價值球員，溫逸凱說：「現在回想起來，很感謝教練高一讓我休養了1年，若不是那時候把身體養好，我恐怕無法像現在這樣盡情轟炸。」

今天同樣為球隊立下不少功勞的聖儒則說，因為內湖高工攔網太高，相對給自己不小壓力，後面就多利用技巧去打，球隊終於締造隊史新猷、收下冠軍他大喊：「很開心！很爽！」

男子組冠軍賽結束後大會也公布本季個人獎得主，女子組冠軍中山工商主攻手許菀芸繼上季之後，本季蟬聯女子組最有價值球員，將帶著冠軍及個人獎榮譽開心畢業，完整獲獎名單如下：

女子組

最佳舉球員：洪家瑤（中山工商）

最佳自由球員：吳閩育（中山工商）

最佳邊線攻擊球員：許菀芸（中山工商）

最佳邊線攻擊球員：張瑋安（鶯歌工商）

最佳中間攔網球員：胡宸穎（東山高中）

最佳中間攔網球員：洪詩涵（東山高中）

最佳對角攻擊球員：謝靖瑩（中山工商）

最佳潛力球員：吳佩茹（中山工商）

最有價值球員：許菀芸（中山工商）

男子組

最佳舉球員：陳玠廷（豐原高商）

最佳自由球員：吳睿杰（豐原高商）

最佳邊線攻擊球員：許又壬（內湖高工）

最佳邊線攻擊球員：溫逸凱（內湖高中）

最佳中間攔網球員：許睿恩（麥寮高中）

最佳中間攔網球員：蔡榮筑（內湖高中）

最佳對角攻擊球員：伍奧斯定（內湖高工）

最佳潛力球員：伍奧斯定（內湖高工）

最有價值球員：溫逸凱（內湖高中）

內湖高中黃聖儒（後中）表現獲教練肯定。（鄭任南攝）

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