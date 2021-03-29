【回憶殺】被譽為「東方最美」、「亞洲影壇第一夫人」的影星鞏俐，出道34年演出無數經典代表作，像是《紅高粱》、《大紅燈籠高高掛》、《唐伯虎點秋香》等，得過的獎項更是稱霸海內外，是目前成就最高、評審履歷最豐富的華人女演員。她的感情史也跟事業一樣多采多姿，曾在情海中浮浮沉沉，但她始終相信真愛，果真在53歲梅開二度嫁給法國「世界電子音樂之父」Jean Michel Jarre（米歇爾·雅爾），日子過得幸福又甜蜜。

鞏俐畢業於中央戲劇學院表演系，22歲主演張藝謀電影《紅高粱》走紅，當時男方37歲而且有家庭，但兩人合作無間，陸續合作幾部電影《菊豆》、《大紅燈籠高高掛》、《活著》等，攜手打開國際大門，早就暗自譜下不倫戀，某次張藝謀拍攝拍攝《古今大戰秦俑情》摔斷腿，鞏俐不畏懼小三罵名，堅持到醫院探望，在正宮的面前削蘋果給張藝謀吃。

鞏俐和張藝謀曾談了8年婚外情。（圖／中時資料照）

雖然付出所有、也等到張藝謀離婚了，兩人還是沒能走到最後；鞏俐和張藝謀合作完電影《搖啊搖，搖到外婆橋》就被男方分手，黯然結束8年地下情，據悉鞏俐一直很想要名份，但離過婚的張藝謀認為維持現狀就好，雙方僵持不下只能選擇分開。

恢復單身的鞏俐火速投入下一段戀情，隔年就閃嫁富商黃和祥，兩人雖然從不吵架、關係良好，但始終有種「相敬如賓」的感覺，加上生活圈大不同，常常分隔兩地，彷彿就像室友，鞏俐更在婚內傳出多段緋聞，種種因素下導致婚姻破裂，2010年和平離婚，結束13年的夫妻關係。

鞏俐和首任丈夫黃和祥結婚13年。（圖／中時資料照）

當時鞏俐已經45歲，在兩個不對的男人身上共花費21年青春，但她仍對愛情有憧憬，曾說過：「無論生活如何，平安、安靜、平穩最重要，還有，永遠不要失去那份很真的愛。」鞏俐繼續在情海中尋覓，終於在2019年梅開二度嫁給大17歲的法國「世界電子音樂之父」Jean Michel Jarre（米歇爾·雅爾），兩人在朋友的聚會中初次見面，當時雙方就感覺到是自己正在尋找的人，馬上一拍即合陷入熱戀，米歇爾曾公開示愛：「鞏俐是我的女神，她讓我崇拜，也讓我尊敬。」鞏俐也表示跟老公在一起，彷彿回春到18歲的小女孩，感覺生活處處充滿驚喜。婚後鞏俐隨夫定居法國巴黎，有空才會回亞洲，低調地過兩人世界。

鞏俐53歲嫁給米歇爾，像個小女人般被寵愛。（圖／微博@Jean Michel Jarre；達志提供）

(中時新聞網)