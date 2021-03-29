星座專家唐綺陽於FB粉絲團「唐綺陽占星幫」分享3/29～4/4星座運勢，本周太陽、金星皆在白羊，彰顯白羊價值，滿月能量讓我們反思白羊表現，例如：有沒有發生什麼事，彰顯了自己「太主觀、自以為是、一股腦熱情」的一面？往往在投入後才發現原來自己太主觀、太衝動，但後悔也來不及，這時才曉得「讓子彈先飛一會兒、客觀一點、慢點下決定」的重要性。

唐綺陽表示白羊同時凸顯了「初生之犢不畏虎」的可愛面，像是最近網路瘋傳的蘇伊士運河小怪手，小小一台，卻是現在全世界的矚目焦點，生活中，也多得是這樣的新生代、年輕人，因人小志氣高或勇於任事，而爭取到能見度，受到長官或眾人看重，讓人刮目相看。

唐綺陽進一步分析，本周我們會為了呈現更好的自我而努力，也許能更了解自己，或學著更在乎自己、更自愛一點，甚至自私。好壞姑且不論，但注意力回到自己身上，都是很好的「新開始」。因為焦點回到自己，所以若覺得沒被善待、或被誤會，這段時間的白羊能量讓人無法吞下這口氣，可能會直接爆炸、摔筆不玩，情勢驟變、暴君獨裁是常態。

本周另一星象是「水星雙魚最後衝刺」，唐綺陽點出4/4時水星進白羊，所以本周水星仍在雙魚，大家會持續注意雙魚人，而且會對隱藏秘密、心靈、神祕學、海洋、睡眠、藝術等領域特別有感，這個現象會在3/30水海合相達到顛峰，我們也能直視自己內心的缺憾、弱點，直覺力大開，捕捉生活中處處都有的「啟示」，這段時間可以多多用心體會。4/2水、冥六分，我們會思考生涯如何規劃、拓展，並對人有敏銳直覺。唐綺陽最後提醒，本周火星仍在雙子，仍可能引發各種交通意外，清明連假若外出必須特別小心。

(中時新聞網)