英特爾（Intel）執行長23日宣布新的垂直整合戰略計畫，為擴大自家生產能力，預計投資200億美元於亞利桑那州興建兩間晶圓廠，此消息一出，市場擔憂台積電接單情況受影響，股價直接跳空下跌3%。

但隔天24日Intel執行長也親口證實，將與台積電深度合作，Intel的CPU晶片塊(tiles)將委託台積電代工，而Intel的CPU是屬於chiplet架構，台積電此次代工為CPU運算核心以外相對不重要的小單位，核心的單位仍由Intel自家製造，雖然這部分對於台積電營收貢獻僅占4%-5%，但這是台積電首次以先進製程為Intel生產核心CPU元件，算是非常重要的里程碑，預計未來隨著製程提高，將接獲更大量訂單。

再回到Intel興建兩間晶圓廠這項消息上，現在開始建造的話，最快也要2024年才能順利開出產能，製程預計是7奈米到3奈米左右，但以台積電目前的先進製程技術來看，3奈米製程最快在2022年中旬就可以開始量產，到了2024年也許連1奈米製程都開始在試產了，因此以目前台積電技術領先的程度來看，Intel的建廠幾乎是不會構成太大威脅。

當然，台積電技術領先的程度，Intel也不可能不知道，Intel會把小單位的晶片塊(tiles)下給台積電，某種程度上也是為自己留後路，否則全面自家生產就好，不需要多此一舉，猜想其中有部分因素也是Intel執行長Pat Gelsinger礙於面子問題，先從小單開始下給台積電，但不論如何，Intel的建廠對台積電構不成威脅，台積電也正式切入Intel核心CPU的生產線，長線來講對於台積電絕對是大利多。

甚至以目前台積電在產業的地位來看，長線股價要破千，不是太大的問題。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網)