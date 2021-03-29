由於生活中細菌無所不在，不管是哪種類型的食物，或在落地後多快撿起來，都有可能不慎食物中毒，則哪怕只有一秒，最好都不要再撿起來繼續吃。(翻攝食藥署臉書)

食物不小心掉到地上怎麼辦？許多人都奉行「3秒定律」，認為只要在3秒內撿起食物，照樣能吃下肚。不過食藥署建議，只要食物掉了就不要再吃了，不管才幾秒，就算落地1秒都不能吃！呼籲民眾別因為節儉而犧牲自己健康。

「醒醒吧！落地一秒都不能吃！」臉書粉專《食用玩家-食藥署》近日再次提醒民眾，不要因為節儉，相信「3秒或5秒定律」，將短時間掉落在地上的食物撿起來吃，多數人都錯了！

根據國外研究，食物掉落在地上後，沾染到細菌的多寡和食物類型有關。例如表面濕黏的食物，落地沾染細菌的程度就會比乾性食物大得多；地面材質和環境中的溫濕度等，也都會影響食物沾染上細菌的程度。

由於生活中細菌無所不在，不管是哪種類型的食物，或在落地後多快撿起來，都有可能不慎攝入病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，恐引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀。因此食藥署建議，只要食物掉落後，除非確實有經過清洗、烹調，否則哪怕只有一秒，最好都不要再撿起來繼續吃。

食藥署另外分享，3種容易被掉落在地的食物分別為，速食餐廳的薯條、電影院的爆米花，以及抹完果醬的吐司。

(中時新聞網)