前立委郭正亮。（資料照片）

對於美國以及BCI發起品牌會員抵制新疆棉花，反引起大陸官方不滿以及藝人解除代言一事，郭正亮指出，美國如果在聯合國提出種族滅絕案，會被笑死；並且有些品牌也曾被檢舉在孟加拉雇用童工，BCI要不要處理？

根據中天電視28日的《國際直球對決》政論節目主持人林嘉源表示，前美國國務卿辦公室主任勞倫斯曾經揭發，美國中情局在阿富汗駐軍的目的，想藉由維吾爾人製造動亂，遏制大陸發展，破壞大陸穩定，最好就是從內部製造動亂。

前民進黨立委、東吳大學政治系教授郭正亮指出，美國這次有兩路進行，一是新疆人權，把違反人權的部份上綱到種族滅絕，再配和聯合國人權委員會四月的表決。他認為，美國不會在聯合國提種族滅絕案，因為會被笑死，只可能提違反人權案。但到時後就是一國一票，且不通過的機率高。

另一是美國透過非政府組織BCI出手，發動部分會員抵制新疆棉花，郭正亮說，這是新招。不過這有幾個問題，這除了要面對事實檢驗，還有代表性如何的問題。例如BCI會員有1953個，這次出面抵制新疆棉花的不到30個企業。這能代表所有會員嗎？BCI必須面對決策機制的正當性問題。另外，郭正亮也指出，有些品牌也被人檢舉在孟加拉雇用童工，BCI要要不要處理？

郭正亮強調，新疆如果有強制勞動，那BCI也說出一個數字？占比多大？如果不到10％，憑什麼抵制新疆所有棉花？調查報告根據是什麼？BCI會員有1953個，不到30個企業抵制，這個決策的代表性就有問題，這樣在國際上很難玩下去。

(中時新聞網)