曾二度獲得金像獎最佳男配角肯定的香港金牌綠葉廖啟智，昨(28日)被證實因胃癌病逝，享壽66歲，令親友難以接受，老友鮑起靜早前感嘆他不菸不酒卻罹患癌症，女星羅敏莊更當眾淚灑活動現場。廖啟智一生演過無數經典作品，也歷經許多風雨，他原本與妻子陳敏兒婚後過著幸福生活，卻因當年年僅3歲的小兒子確診血癌，夫婦倆自此開始了四處奔波的生活。

廖啟智1979年在TVB藝員訓練班邂逅了同學陳敏兒，兩人於1987年結婚，陳敏兒婚後更把家庭擺在第一位，逐漸淡出演藝圈，一切以照顧老公與3個寶貝兒子為優先。

廖啟智與妻子陳敏兒彼此一路扶持走過人生風雨。(取自東網)

未料2003年廖啟智的小兒子廖文諾就傳出噩耗，被確診罹患血癌。廖啟智為了負擔家計與龐大的醫療開銷，在努力工作之餘，也不忘趁空去醫院照顧兒子，與妻子竭盡所能地實現小兒子願望。直到2006年4月，廖文諾就在父母的陪伴下，安詳離開了這個世界。

雖然陳敏兒表面堅強，連在兒子的葬禮上也沒留下一滴淚，但其實她早在兒子受到病魔折磨期間崩潰，罹患嚴重憂鬱症，一度萌生尋死念頭。廖啟智事後更坦言與兒子一起對抗病魔的這3年，一度令他封閉自己，同時也了解到生命的脆弱，亦改變了人生觀，「人生在世，還有什麼比家人更重要？把握與他們相處的時光才是最重要。」

廖啟智昨晚被證實因胃癌病逝，享壽66歲，經紀公司也發表聲明，提到「家人雖有不捨，但仍懷著盼望，將來於天家再聚。明白各界對智叔的關心，不過懇請大家給予智叔一家空間，處理智叔的身後事。有關喪禮安排，會稍後通知大家。再次衷心感謝各界對智叔及其家人的關懷和愛護。」

(中時新聞網)