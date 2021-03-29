親人之間鬧糾紛導致雙方都取得保護令，家事法庭法官「各打50大板」的慣性做法看似公允，卻容易衍生更多法的矛盾。實務上，不乏拿到保護令、仍遭傷害的社會案件，隱形的防護罩通常容易帶來更大的刺激。

家庭糾紛興訟，確實消耗社會資源。家事法庭之上，不會有公平的判決，但求一個合理的保障。檢察官、法官是否充分審視證據，考量現實的矛盾，才是兩造家屬最在意的部分。

陳姓兄妹因爭奪父母親照顧、探視問題多次鬧上法院，法官以為直接發給雙方保護令就能滅止偏激的行為，沒想到反倒讓衝突更加擴大。陳男身為屋主及照顧者，保護令還多了100公尺不可靠近的限制，反倒間接侵害陳女及丈夫的「探親權」，讓陳女想回老家探親變相成為「騷擾」的行為。

行動不便的老父母也擁有獨立人權，司法在面對人權、房產權兩相衝突時，是否考量過現實的矛盾？法官用愛的真諦、保護令訓誡倆兄妹同時，是否想過老父母不問糾紛，只想把握餘生、和子女互動的親情渴望？

清官難斷家務事，家事法庭或許更需要「國民法官」的角色，來彌補柔軟、周全、細膩的思維，讓紛爭得以止歇，協助當事人脫離困境。

(中時 )