北市車禍 疑車速過快失控 整輛車開上鋼索四腳朝天 06:142021/03/29 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 肇事車輛翻覆，破碎的外觀可見撞擊力道之猛烈。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 肇事車輛翻覆，破碎的外觀可見撞擊力道之猛烈。（黃世麒攝） 台北市北投山區29日凌晨2時許發生一起嚴重的車禍意外，21歲的李男駕駛1輛休旅車沿著復興三路下山，疑似因車速過快，在彎道處駛向對向車道，撞上電線桿的固定鋼索後翻覆，連同駕駛在內共4人一度受困車內。警消獲報趕緊上山救援，並將傷勢較嚴重的兩名乘客送往台北榮總急救，其中1人傷勢較不樂觀，已送進加護病房觀察；至於確切的事故發生原因，警方仍在調查釐清中。 前車失控自撞 後車男子減速慘遭後方酒駕男追撞 台中貨車開門擊倒16歲單車少年 慘被後車輾過身亡 (中時 ) #車速過快 #鋼索 #駕駛 #傷勢 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶圓雙雄龍外資提款機 台灣價值股要起飛了 18:002021/03/28 財經 欠逾300元 入公有停車場廣播驅離 04:102021/03/27 地方新聞 台中仿賽車撞小鋼砲 再衝進騎樓8機車無辜遭毀 14:412021/03/27 社會 高市自小客車疑闖紅燈撞上機車 20歲女騎士昏迷送醫 07:112021/03/28 社會 萬物齊漲 為什麼民眾特別在意滷肉飯漲不漲 12:002021/03/28 財經 政院卡淡北道路經費 民代質疑本末倒置 04:102021/03/28 焦點要聞 年少入黑幫犯錯遭通緝 躲12年被逮 男已成大叔：終於解脫 20:362021/03/28 社會 影》貨車併排3秒奪命 開車門擊落單車少年 倒地遭後車輾頭身亡 19:002021/03/27 社會 周遊熱衷公益捐不停 率明星獅子會奔花蓮捐勘災車 14:332021/03/28 娛樂 「碰瓷哥」假車禍真詐財 新北1個月8件相同事故 11:162021/03/27 社會 惹錯人！23歲屁孩急煞逼車還比中指 下一秒畫面網友嗨翻 00:132021/03/27 生活 社會熱門新聞 嫩妻嘿咻公公7年 還意外揭公婆秘密 婆婆反被媳婦轟出家 - 社會 安平角頭「建文」告別式預估4000人 警將動員500多人嚴加戒備 - 社會 喪妻再娶收前岳母結婚禮 男打開一看秒甩新婚妻 - 社會 人妻偷錢買5房還負債千萬 夫10年後得知真相竟嗨翻天 - 社會 10年沒行房 男抓包偷吃 妻駁：我像屍體一樣被翻 爽贏綠帽夫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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