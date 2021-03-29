肇事車輛翻覆，破碎的外觀可見撞擊力道之猛烈。（黃世麒攝）

台北市北投山區29日凌晨2時許發生一起嚴重的車禍意外，21歲的李男駕駛1輛休旅車沿著復興三路下山，疑似因車速過快，在彎道處駛向對向車道，撞上電線桿的固定鋼索後翻覆，連同駕駛在內共4人一度受困車內。警消獲報趕緊上山救援，並將傷勢較嚴重的兩名乘客送往台北榮總急救，其中1人傷勢較不樂觀，已送進加護病房觀察；至於確切的事故發生原因，警方仍在調查釐清中。

(中時 )