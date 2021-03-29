中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」的人氣成員孟潔，去年在體育競技節目《全明星運動會》擔任藍隊經理，一度還與同隊男星比利傳出曖昧。不過本刊在日前目擊，孟潔由自家經紀人Stanley Chen（史丹利）溫馨接送，但途中小倆口疑似發生口角，孟潔甚至負氣下車，兩人在街頭上演你追我跑、熊抱和好的戲碼，最後一同返家未再外出，看得出應該正在交往中。

打扮亮眼的孟潔，獨自坐在超商覓食、滑手機。（圖／本刊攝影組）

2月22日晚間九點半，本刊記者在台北市信義區，巧遇獨自在超商覓食的孟潔，沒多久，一輛白色轎車開到店門口，她隨即熟門熟路地坐上副駕駛座，直奔新北市新店區。約半小時後，車子無預警地在路邊違停，下一秒孟潔便打開車門，迅速地往回走，儘管她戴上了口罩，眼中的怒火仍隱約可見，駕車的男子則急忙跳下車安撫，本刊記者仔細一瞧，這名護花使者，原來是「樂天女孩」的經紀人史丹利。

孟潔忽然負氣下車，負責開車的史丹利見狀，立刻跳下車追回佳人。（圖／本刊攝影組）

史丹利頻頻搭肩安撫孟潔，發現無法奏效，乾脆豁出去熊抱孟潔。（圖／本刊攝影組）

或許是考慮到違規停車，可能會鬧上新聞版面，孟潔在史丹利的按捺攻勢下，同意先回到車上。不過當史丹利想進一步搭她的肩膀時，她立刻伸手撥開，顯然怒火未消。沒多久，車子駛入一處停車場，停妥後史丹利火速下車替孟潔開門，她卻逕自往目的地前進，史丹利見她無意交談，便張開雙臂「抱緊處理」，試圖緩和孟潔的情緒。沒想到，史丹利這一招卻是火上加油，只見孟潔掙脫他的熊抱後加快腳步離去，他則相當有耐心地繼續安撫，順勢摟住女方的纖腰，卻再度被無情打落。

見孟潔頻頻拭淚，史丹利連忙發動溫情攻勢，才讓對方的火藥味漸消。（圖／本刊攝影組）

走著走著，孟潔突然悲從中來，默默地伸手擦拭眼角的淚珠，眼尖的史丹利見狀，立刻低頭進行第四輪溫情攻勢，終於讓她的心情由陰轉晴，陪著史丹利到附近的超商採買三明治，接著一起走進一棟社區住宅，直至凌晨都未見兩人的蹤影。

兩人到超商採買食物後，前後走進一間社區住宅。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)