年輕人不能再仗著擁有健康本錢，覺得癌症罹自己遙不可及！一名35歲吳姓女子時常覺得下背痠痛、伴隨下肢無力，至醫院求診，安排相關檢查之後發現是乳癌骨轉移；另有一名30歲蔡姓女子在換衣服的時候，摸到左乳有腫塊，就醫經過乳房攝影和超音波一系列的詳細檢查，腫瘤切片後發現罹患乳癌第二期。

●乳癌年輕化 居台灣女性癌症發生率之首

根據WHO最新的統計，女性乳癌已經成為全球最常被診斷出的癌症，首次超越肺癌，光2020年就有230萬名女性被診斷出罹患乳癌；平均每四位女性罹癌患者中，就有一位是乳癌。

此外，在台灣，乳癌同樣地，位居女性癌症發生率之首；相較於歐美，近年來台灣乳癌患者有年輕化的趨勢，據統計，35歲以下的年輕型乳癌佔9%，是美國的4.5倍。

●外、內在干擾不可忽視 6大乳癌常見危險因子

南投醫院放射腫瘤科陳韻之醫師指出，遺傳基因、遲生育/不生育、初經早、停經晚、肥胖和環境賀爾蒙都是乳癌的危險因子，其中，遺傳和環境賀爾蒙和年輕型乳癌息息相關。

生活中常隱藏在寶特瓶、塑膠飲料杯、香水、止汗劑、潤膚霜、指甲油、髮膠、殺蟲劑，甚至存於大型魚類中的重金屬也是；這些內分泌干擾物質若再加上現代人的不良生活型態和飲食習慣，癌症可能無形中上身，不能輕忽。

陳韻之補充說明，環境賀爾蒙，這些外源的化學物質因干擾了正常雌激素在體內的作用，而阻礙了正常乳腺的發育，進而衍生出癌症。

●定期乳癌篩檢 符合資格每兩年一次免費

乳癌預後其實非常好，陳韻之指出，國健署針對45歲至69歲女性和40歲至44歲有家族史女性，提供每兩年一次的乳房攝影檢查，期能「早期發現、早期治療」；對於未滿40歲的女性，除了定期的自我乳房檢查，有家族史甚至有危險因子的女性，千萬不要因為害怕檢查，就輕忽定期的乳癌篩檢。

(中時新聞網)