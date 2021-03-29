台北市一所名校柔道隊1名16歲隊員妮妮（化名）3月中赴高雄參加比賽時，剛好與學姊A女同組競賽，豈料A女竟趁著裁判視線死角，將手指插入妮妮右眼中，導致右眼極度不適，甚至出現視力模糊症狀，由於裁判未喊暫停，妮妮直到賽後才求助救護組，也不敢向教練反應，「因為說了也沒用，沒人會幫我。」返回台北後，雙親見到妮妮出血的右眼，立刻到醫院治療，醫生發現妮妮角膜有受傷，急需治療，否則後果不堪。

三月中旬，該校柔道校隊南下高雄參加太極拳推手比賽，妮妮上場前得知對手是該位學姐後，雖然有點驚恐，卻只能不斷自我鼓勵。果然，2人一對陣，她害怕的事就發生了。「學姐比我強壯許多，比賽時她把我摔出去後，就會用全力壓著我的身體，我連呼吸都困難。」在妮妮還來不及反應，也不理解Ａ女的「壓制」動作是否故意時，Ａ女竟又使出「戳眼」動作。

妮妮指控，學姊在比賽時，利用裁判的視線死角以手指戳入右眼。圖非當事人。（圖／截取自全中運比賽畫面）

「學姐突然伸出右手食指，直戳我的右眼。那個瞬間，我的隱形眼鏡立刻掉出來，只覺得眼睛好痛，不只有灼熱感，而且看不太到；我告訴學姐『妳的手戳到我的眼睛』，但A女沒有道歉，還得意地看著妮妮，原來是A女找到裁判的視線死角，所以沒看到A女對妮妮動手；妮妮只好忍痛熬到結束，再獨自求助主辦單位救護組。

妮妮說，救護組處理傷口後，她仍然感到不適，視力依舊模糊，看東西很吃力；一開始，她為了避免雙親過於擔心，在電話裡只選擇性告知「我受傷了，但沒事。」自此妮妮開始抗拒上學，運動員出身的妮妮爸追問後，才驚覺女兒長期遭到學姐霸凌，「連眼睛這麽重要的器官，都能被弄到受傷，我女兒在學校到底是過著怎樣的生活？」妮妮爸拿著女兒眼睛布滿血絲的照片激動地說。

妮妮的父親也是職業運動員出身，想到女兒加入台北的名校校隊卻慘遭霸凌，令他相當心疼。（圖／王永泰攝）

妮妮爸曾經跑到校隊想替女兒討回公道，柔道教練的回應卻讓他更為光火，「我告訴教練，我女兒長期被霸凌，連比賽眼睛都可以被戳傷，更何況是私底下？他卻站著三七步，輕佻地告訴我『不可能』有霸凌的事情。」妮妮爸怒批，由於柔道教練不願正視校隊裡的霸凌問題，霸凌者才會持續欺侮特定同學。

面對被指控漠視柔道校隊霸凌事件，本刊記者致電該所高中詢問，但至截稿前未獲得回應；台北市教育局副局長陳素慧則表示，近日確實接獲該校通報發生校園霸凌事件，目前正依照校園霸凌處理流程進行調查。

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(中時新聞網)