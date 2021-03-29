台北市某高中柔道校隊培訓許多國內優秀選手，但本刊接獲爆料指出，該校柔道隊有存在已久的「霸凌文化」，成績好的選手都會聚集在一起，以言語、肢體霸凌較弱小的選手，16歲的妮妮還曾與學姊對練時，遭故意重摔、壓身，甚至比賽時，學姊以手指戳妮妮的右眼，導致她眼睛受傷，事後家長曾到校詢問該隊教練，卻只得到「不可能」的離譜回應。另名隊員小貝（17歲）也深受霸凌之苦，「大家都求助無門，所以很多人選擇轉學。」

「之前我不懂為什麼很多學長姐都轉學，原來是校隊霸凌的風氣太嚴重，我也很想離開這間學校，但如果我一離開，妮妮就會孤身一人。」小貝透露，柔道校隊霸凌文化存在已久，卻無人重視，「我選擇隱瞞，是因為我知道說了也沒用，根本不會有人理我。」她們深怕說出來，反而會惹禍上身。

妮妮和小貝都期盼，隊友能夠相親相愛、互相尊重，大家安穩地練習，不必再擔心誰會被欺負。面對被指控漠視柔道校隊霸凌事件，本刊記者致電該所高中詢問，但至截稿前仍未獲得回應；台北市教育局副局長陳素慧則表示，近日確實接獲該校通報發生校園霸凌事件，目前正依照校園霸凌處理流程進行調查。

北市一所柔道名校遭學生指控，柔道校隊霸凌問題嚴重，且教練只在乎成績，對此情況視而不見。圖非當事人。（圖／截取自全中運比賽畫面）

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(中時新聞網)