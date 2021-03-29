曾被喻為「寶來F4」之一的香港「寶來證券」前總經理趙士懿，2008年因工作壓力太大罹患憂鬱症，沒想到回台治療期間又發生車禍；被視為人生勝利組的他，自此體悟到「有錢不一定能快樂」，開始找尋人生新方向。2010年，他創立「以推廣正向快樂為思考」的公益單位「用心快樂社會企業」，除了推廣預防憂鬱症的觀念，並與各企業合作，將公益資源挹注偏鄉孩童，「小朋友的笑容，讓我真正地感到快樂！」

現年49歲的趙士懿，朋友都稱呼他Tommy，其父是台灣證券交易所前總經理趙孝風。含著金湯匙出生的他，沒有富二代的傲氣，反而靠自己的努力考上美國加州大學柏克萊分校，還拿到麻省理工學院不動產開發與財務雙碩士，後來憑著自身的專業，在香港寶來證券公司擔任總經理。

用心快樂社會企業創辦人趙士懿表示，自己以前雖然從事高薪的金融業（右）卻過得很不開心，情緒跟健康都出了問題。（圖／黃威彬攝、讀者提供）

雖然外人看來生活無憂，但長期處在緊盯數字的高壓環境下，2008年Tommy出現幻聽，甚至下不了床，情緒也出現問題，就醫後診斷出罹患憂鬱症。他辭職回台休養後，又遇上車禍意外，造成全身多處骨折，同年他的恩師前寶來證券總裁白文正輕生，一連串的打擊讓他開始思考：「難道人生只為了追求金錢嗎？」

Tommy決定坦然面對憂鬱症，並投身憂鬱症預防宣導工作，2010年創立台灣首間以「推廣正向快樂為思考」的公益企業「用心快樂社會企業」（用心快樂）。經過3年的觀察及摸索，他鎖定資源匱乏的偏鄉學校，用藝術課程為學童播下情緒健康的種子，因為他認為：「小孩的笑容才是最天真的。」

接觸偏鄉的經驗，帶給Tommy很大的衝擊，他記得某次探訪偏鄉學童時，有位學童熱情拉著他坐在路邊的沙發上，自豪地介紹「這是我家客廳」，一臉微笑讓他印象深刻。但Tommy詢問後才知道，原來該學童的住家空間擺不進沙發，只好放在路旁，然而對方眼中的幸福是如此簡單，於是他開始反思「到底什麼是真正的快樂？」

用心快樂去年邀請藝術家阿信．沙華克一同到新竹縣尖石國小，教學童利用顏料和花、草等媒材，在操場席地作畫，孩子們都十分投入。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)