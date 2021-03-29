被外界視為人生勝利組、含著金湯匙出生的金融圈富二代趙士懿（Tommy，49歲），外人看他似乎生活無虞，但Tommy卻認為「有錢不一定快樂」，為此他設立「用心快樂社會企業公司」（用心快樂），致力於「偏鄉藝術美學紓壓」，7年來該團隊足跡遍佈全台偏鄉，前進32所山區小學，為情緒健康播種，也希望用多元藝術課程，幫偏鄉學童推開「夢想之窗」。

接觸偏鄉的經驗，帶給Tommy很大的衝擊，他記得某次探訪偏鄉學童時，有位學童熱情拉著他坐在路邊的沙發上，自豪地介紹「這是我家客廳」，一臉微笑讓他印象深刻。但Tommy詢問後才知道，原來該學童的住家空間擺不進沙發，只好放在路旁，然而對方眼中的幸福是如此簡單，於是他開始反思「到底什麼是真正的快樂？」

學生們童稚的筆觸，畫出拉拉山的猴子跟水蜜桃，印在今年所販售的水蜜桃禮盒上。（圖／王永泰攝）

Tommy坦言，成立用心快樂初期，因為知名度不高，一路走來十分艱辛，外界都認為何苦做這種吃力不討好的事業，但他逐一向企業主好友說明後，獲得不少認同，好友們都願意提供經費和自家產品，協助Tommy做公益。「我最有成就感的一次，是跟廠商洽談一年半，廠商才願意把孩子的畫作印在抽取式衛生紙的外包裝，孩子們驕傲的表情讓人難忘！」

過去這7年，用心快樂已前進多達32所偏鄉學校，為824位小學生上課。位在桃園市復興鄉的巴崚國小校長高理忠表示，偏鄉資源不夠，藝術課程難以多元化，有專業藝術家願意免費跋山涉水來教學，讓學生徜徉藝術世界，也為他們多開了一扇夢想之窗，等同幫學校、學生和家長創造多贏，「很感謝他們願意上山！」

在Tommy的默默堅持下，用心快樂終於累積出口碑，「父親告訴我『助人為快樂之本』，其實一路走來，幫助偏鄉孩子的同時，他們也幫助了我。」助人讓Tommy對生活重燃熱情，有了人生目標後，更有堅持的動力。現在的他，還跟著擔任瑜伽老師的妻子一同規律運動，「每天起床想到我自己正在做的事，這才是真正的快樂！」

受憂鬱症所苦的趙士懿，除了定期服藥，也與妻子一同做瑜伽，大大降低負面情緒。（圖／黃威彬攝）

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(中時新聞網)