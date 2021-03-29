前立委助理林廷霖，前年邀約女志工到服務處聚會聊天，之後藉故留下女方，強拉女方進倉庫性侵，林事後向對方下跪，最高法院依強制性交罪將他判刑3年10月定讞，台北地檢署近日將發監執行。另被害人日前向北檢申請犯罪被害補償，檢方補償被害人25萬9805元，將向林追討補償金。

林男2018年11月至2019年4月19日擔任立委助理，離職後仍持續協助初選。林男被控於2019年4月28日晚間，以通訊軟體LINE語音對話邀約被害人至服務處聚會聊天，在場包括里長、議員助理、調查官等多人。

翌日凌晨結束聚會，林男要求被害人暫時留下，讓其他人先行離去後，即親吻對方嘴唇，吸吮她胸部，被害人推開林男欲離開，但遭林拉往服務處放置雜物房間內性侵得逞。

事後被害人離開服務處，發現與會的議員助理、調查官2人在服務處樓下騎樓聊天，向2人哭訴，2人急找林男，但林男不回應，2人遂聯絡陳姓助理開啟服務處大門，將林男帶下樓，林男下樓後即下跪磕頭向被害人道歉，被害人報警處理。

高院維持一審判決，考量被害人表示，林男雖然說在當晚有下跪，但至今仍然否認犯罪，脫免性侵罪嫌，且迄今無道歉，請求法官重判，將林男判處有期徒刑3年10月，上訴後，最高法院駁回確定。北檢將在收受判決後，傳喚林發監執行。

另被害人以她案發後身心受創，接受心理諮商，且無法擔任某公司行銷副總，長達1年半無法工作，向北檢申請性侵被害補償，北檢審議後補償被害人醫療費8845元、增加生活上需要960元、精神撫慰金25萬元，合計25萬9805元，檢方將提民事訴訟向林追討這筆補償金。

(中時 )