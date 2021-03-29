廣華-KY(1338)公布年2020年財報，全年營收61.66億元，年減17％，稅後歸屬於母公司淨利2.95億元，年減26％，每股盈餘3.51元。董事會決議擬配發每股現金股利3.5元，配發率99.7％，以3月26日收盤價65.8元計算，現金殖利率5.32％。

去年受到疫情影響，廣華-KY上半年表現低迷，而在5月大陸疫情趨緩，企業加緊復工復產復市，伴隨中央及地方政府政策拉動，部分消費者被抑制的需求也加快釋放，大陸車市也逐步恢復。

去年下半年廣華-KY營運開始爬升，到第4季合併營收為20.57億元，稅後淨利為1.88億元，單季獲利是11季以來最高，每股稅後盈餘2.24元。不過，由於上半年影響甚大，全年獲利呈現連續3年衰退。

2020年上半年基期低，且大陸車市去年下半年以來維持復甦走勢，尤其日系車銷售量表現相對強勁，帶動廣華-KY累計前2月營收10.66億元，年增55.11％。該公司持續提升客製化汽車表面加飾工藝技術的競爭力，去年建置的蘇州太倉廠預計今年第3季試產，東莞新廠也在建置中，不僅積極推動製程自動化以及自動倉儲系統，新廠亦全數規劃環保乾式轉印線(模內及模外轉印)，並配合公司正在開發的智能座艙技術，生產環保標準且智能化的新產品，希望將占轉印件營收6成的乾式轉印件產品比重進一步拉高，集中在生產較高毛利產品。

(時報資訊)