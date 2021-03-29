行政院長蘇貞昌28日視察高屏堰伏流水及清淤作業，表示因政府超前部署，透過翡翠水庫供水新北、推動前瞻水環境建設計畫、伏流水等多元水源建設，減輕枯旱對民生影響期勉相關單位加速進行水庫清淤、改善漏水等工作，化危機為轉機。

蘇貞昌坦言，此次為台灣百年來最大旱災，上次缺水沒有如此嚴重，雖因提前部署而還能撐著，但依目前情況絲毫不能大意。對此感謝「為水辛苦、為水忙」的所有水利署同仁，藉機協助清理水庫淤泥的國軍官兵，以及協助針對極端型氣候超前部署的科技及水利專家。

蘇貞昌表示，過去曾任屏東縣長，深知屏東相對算是豐水地域，日本的鳥居信平先生1923年即在屏東來義鄉二峰圳建設伏流水，特別指示水利署應與各方專家早日運用，目前已有多處工程，根據台灣發展的百年久遠來推動整體設計及建設。

蘇貞昌指出，屏東原先僅有伏流水模場，目前興田伏流水、溪埔伏流水分在2018年及2020年完工，大泉伏流水今年將試運轉。同時，台水已超前遏止漏水情形，規畫建設17條備用水管用以修繕舊水管，請台水加快進行，會透過加碼經費全力支持。

蘇貞昌亦表示，目前屏東的自來水接管率情形最低，包括里港、鹽埔等地應儘速協調進行，強調此時老天爺正考驗我們，也是把握時機的時刻，一方面度小月，一方面化危機為轉機，要藉此做得更好。

(時報資訊)