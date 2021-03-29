歐洲成衣品牌H&M拒用新疆棉紛爭越演越烈，且棉花價格因市場需求回升而走揚，台灣紡織股遭點名有機會漁翁得利，加以TITAS、東奧等題材匯聚，激勵上周五紡織股南紡(1440)、新纖(1409)、東隆興(4401)、元勝(4419)、東和(1414)亮燈漲停點火，成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477)同步勁揚，力麗(1444)、宏益(1452)、集盛(1455)、宜進(1457)、宏遠(1460)、如興(4414)、南緯(1467)集體噴發大漲，成為盤面上最火紅族群。

大陸因新疆棉引爆的品牌抵制風潮方興未艾，包括服飾品牌H&M、運動品牌Nike與Adidas都受到波及，大陸國產服裝、運動股趁機飆漲，安踏與李寧成大贏家。業者分析，棉花期貨價格因天災、蟲害及市場需求回升，推助近一年棉花價格大漲四成，而品牌廠拒用新疆棉紛爭對棉價起了推波助瀾之效，由於新疆棉產量占全球五分之一，品質及價格不輸埃及棉，品牌廠拒用新疆棉，有利他國所生產的棉紗銷量。台廠使用新疆棉紗比例不高，多以巴基斯坦、印度棉、印尼棉及美棉為主，歐洲成衣品牌廠拒用新疆棉，勢必改用巴基斯坦棉或印度棉，南紡為國內少數紡錠大廠，將直接受惠轉單效應，棉紗也有望隨棉價上漲，驅動利潤上升。

南紡(1440)今年紡纖本業及轉投資事業成長動能強勁，去年稅後淨利9.36億元，EPS0.57元。仁德廠開發科學園區即將進入招商階段，越南廠營運在棉紗價格上漲下，今年上半年獲利能力提升；轉投資的南帝(2108)則在出貨增加、報價調漲下，估上半年獲利大爆發。「南紡科學園區」開發進度超前，則有利未來幾年營運貢獻度增高。法人估，南紡首季獲利有機會超過去年全年，而在訂單能見度增溫下，今年EPS有望上看1.5元，全年業績將挑戰20年來最佳。上周五在利多題材助威下，股價連拉2根漲停，改寫逾6年高價，成交量更噴出逾11萬張，人氣強強滾。

新纖(1409)去年稅後淨利28.84億元，年增61％，創歷史新高，EPS達1.79元。董事會通過每股擬派息1.1元。上半年訂單無虞，加上產品報價有上漲空間，三大產品營運成長可期，轉投資光電、金融等企業的發展性高，市場預期2021年獲利將更上層樓。受到工程塑膠打入電動車供應鏈消息點火，吸引外資、法人及搶短買盤湧入，26日出現近十多年來單日大量，股價收盤衝上漲停16.75元，已創十年來新高，並站上所有短均線之上。短期周、月、季線趨勢反轉向上，9日KD值亦持續交叉走高，短線技術指標呈多頭排列，短多氣勢如虹，持續上衝可期。

成衣大廠儒鴻(1476)受惠東京奧運即將舉辦，依據往年的歷史經驗，舉辦前一季開始各大運動品牌將進行大規模行銷活動，運動相關的紡織、鞋類的業者的產線忙碌程度將達到高峰，營運可望添柴火。儒鴻日前法說強調，在手訂單已至10月，若今年出貨順暢，看好全年營收有望再寫新高。品牌、通路商客戶今年延續成長力道，Nike、UA估計今年營運將有雙位數成長，Target、Costco將會維持一定成長。若品牌未出現巨大變故，估計直至2025年，儒鴻營收將維持逐年成長走勢，上周五股價翻紅走揚3.7%，進逼前高499元及500大關。

國際品牌H＆M、Nike、adidas紛紛發出聲明拒用「血汗」新疆棉花，引發大陸一連串抵制浪潮。經長王美花26日出席台北國際烘焙暨設備展開幕典禮，被問到新疆棉議題，強調台灣會跟隨聯合國的作法，但台灣的紡織產業主要是開發機能布料與機能衣，另外也是做國際品牌代工，只要國外廠商有要求，在台灣的生產線也會做相應調整。對於抵制活動對台廠是否產生衝擊？分析師表示，通常中國抵制是一個短期的激情，但以服飾品牌或是運動鞋來說，在質量、外觀上仍與國際品牌廠有差距，對於Adidas、Nike等大廠長期來看應該影響不大，台廠仍受惠長期的疫情解封概念亦可免受波及。

分析師指出，今年油價趨勢向上，加上石化廠陸續進入歲修，紡纖上游原料價格上漲，如PTA、PX、EG、CPL等石化產品價格仍居高檔，加工絲、聚酯、尼龍等紡纖產品價格亦維持去年下半年來漲勢。紡織族群部分，今年價格上漲確實由成衣廠需求增加所帶動，預期在全球疫情趨緩、陸續解封下，成衣廠拉貨動能恢復，紡纖原料價格上漲趨勢應可延續到第二季。台股在資金面及基本面無虞下，向上動能仍在，產業部分包括半導體供應鏈、伺服器、汽車電子等電子股以及塑化、航運、自行車、高爾夫球頭、紡織、製鞋等傳產股皆是可持續關注的族群。

(時報資訊)