清明節將至，新竹縣議員邱振瑋28日前往大崎墓園掃墓時，發現祖墳被釘上木樁告示牌，巧合的是，邱振瑋哥哥剛好這個月跌倒重傷，讓他氣得大罵竹科管理局。

邱振瑋在臉書表示，掃墓時發現大家的墳上都被釘上木樁告示牌，但當初與科管局協調徵收問題時，就因習俗與風水地理關係，不容許讓人或單位釘上任何東西在祖墳上，只能用泡綿或雙面膠黏貼在祭台旁或圍牆上，且竹科管理局一再表示絕對不會釘東西，不解為何不依照會議協議進行，任由外包廠商釘上告示牌。

此外，邱振瑋指出，「我家被釘的是左邊青龍邊，屬大房，我哥這個月跌倒重傷，左肩胛骨粉碎性骨折打鋼板要怪釘的人嗎？」「我不迷信但我家人呢？」

邱振瑋前往大崎墓園掃墓，發現祖墳被釘上木樁告示牌。（圖／摘自邱振瑋臉書）

邱振瑋強調，墳墓範圍內連樹都不能種，怎麼可能會讓人去釘木樁，掃墓時原本不在意隨手拔掉放旁邊，後來想想怎會有如此巧合，「木樁釘在墳墓範圍內，墓碑左邊的土壤上就像人的肩膀處」，雖然哥哥已出院，但內心仍有所不安，又回去墓園一趟把木樁拿開。

對此，網友表示，在墳上釘木樁對往生者不尊重，「這丁（釘）樁的不會怕嗎，一般這丁（釘）的容易出事。」

據《自由時報》報導，科管局對此致歉，表示過去廠商查估時都是用釘木樁的方式設立告示牌，確有疏忽，已要求廠商儘速改善。

(中時新聞網)