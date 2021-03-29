C型肝炎口服新藥的問世以及全民健保納入給付，使台灣2025年根除C肝的理想成為可能。然而，衛福部推估，在所有篩檢檢出陽性抗體者之中，有將近4成或更多的人並未進一步就醫檢驗；而就醫走完藥物療程的患者裏頭，以去年為例，每10人就有1人未回診再驗病毒是否真的消失，其中是否有治療無效患者成為漏網之魚，不得而知。有鑑於此，衛福部今年度將朝3個新的政策方向努力。

在早年，C肝治療藥物是干擾素針劑與雷巴威林（Ribavirin）口服藥，但療效差強人意，且副作用令人聞之卻步，成為患者的治療阻礙。

2014年，有高達90~95%以上機會根治這個疾病的全口服抗病毒藥物（簡稱DAA）問世，不久後，我國積極向國際藥廠議價、納入健保給付，並陸續擴大適用對象。如今所有慢性C肝患者，無論有無肝纖維化，均能在健保協助下接受治療。

中央研究院院士陳建仁日前出席肝病議題活動時提及，世界衛生組織宣示要於2030年根除C肝，我國已逝的肝病權威陳定信認為台灣有能力提前達成，而衛福部長陳時中與醫學各界也有信心共同完成他的遺志，盼台灣能於2025年根除C肝。

衛福部過去推估，國內慢性C肝患者約有40萬人，而2017年初健保給付C肝新藥至今，國內已超過10萬人接受治療。

然而，要達到2025年根除C肝的理想，還有些許瓶頸需要醫病共同努力。

●瓶頸一：將近4成或更多抗體陽性患者，並未繼續就醫

我國究竟有多少人篩檢過C肝抗體，官方尚未有精確的統計資料。但其中，健保給付的洗腎病人資料，是可以掌握的。

陳建仁指出，2017~2020年間，台灣99.3%的洗腎者（逾11.7萬人）都接受過C肝抗體篩檢，但值得注意的是，其中C肝篩檢檢出陽性的人當中（約1.4萬人），經轉介到其他醫院驗病毒核酸、接受治療的比率只有65%左右。換句話說，有35%的抗體陽性洗腎者（5144人）並未再進一步就醫確診與治療。

衛福部統計，國內有高達35%的抗體陽性洗腎者，並未再進一步就醫確診與治療。(資料來源／國家消除C肝辦公室、康健雜誌提供）

「因為很多病人走不出來，他們年長、慢性病纏身、不良於行，常常是照顧者或外籍移工推著他們來洗腎的。要叫他們再到其他醫院看醫生，有時候很困難。」高雄醫學大學附設醫院肝炎防治中心主任戴嘉言說。

上述數據僅是洗腎者的資料，全國整體的轉介率有可能更低。衛福部轄下的國家消除C肝辦公室研究員吳慧敏認為，國內醫界積極推動無C肝透析室，這群醫師對於C肝的篩檢、轉介與治療新知相對清楚，可能因此使C肝抗體篩檢陽性的洗腎者轉介率較高，相對而言，全國整體數字可能更低，尤其是基層診所病人。

可想見，抗體陽性者當中有部分病人確實感染C肝，卻成為漏網之魚，傳染破口待補。

●瓶頸二：部分患者用藥後未完成追蹤，無法確定療效

C肝全口服新藥治癒率高達90~95%以上，卻非百分百。國家消除C肝辦公室主任蒲若芳說，患者完成8~12週的療程起，3個月後再回診追蹤檢驗病毒，驗不出病毒才能宣稱治療成功。

「不過那一次的檢驗，很多病人沒回來做。去年度可能因為疫情，沒回來的比例有較高的現象」。

C肝新藥治癒率雖高、卻也非百分百，倘若治療無效、但療程結束後未遵循醫囑回診再次檢驗，可能讓肝病漸進惡化，嚴重甚至可能演變成癌症。(圖/康健雜誌提供）

衛福部統計，2017~2020年，接受健保給付口服新藥的患者當中，藥都遵循醫囑吃完了、卻未完成最終成效評估的人數比率，分別是8.5%、4.8%、4.2%、10.6%（去年度數值為截算至今年2月底的數字，還可能有變動）。

為什麼有患者願意配合吃藥，但3個月後未再回診確認是否殺滅病毒？蒲若芳猜想，健保最初的給付對象是相對嚴重的患者（肝纖維化程度在F3級以上且干擾素治療失敗），後來陸續放寬條件、不再看肝纖維化程度，「相較起來，過去病人可能症狀比較嚴重、早在等藥，而新進病人可能較無症狀，治療積極程度也有落差」。

醫師提醒，患者用藥結束後，若不遵循醫囑回診檢驗，就無法得知自己是否治療成功、是不是剛好就是那少數用藥無效的人。一旦用藥無效，又未及時就醫治療，肝病有可能無聲地惡化下去，甚至演變成肝癌。

●2025消除C肝，衛福部今年度推3大政策方向

為達成2025年根除C肝的理想，衛福部今年度將朝3個政策方向努力：

1. 建立全國性的篩檢資料庫：篩檢發現抗體陽性，還需要再進一步檢驗病毒核酸，但病人有時礙於各種原因而未進一步就醫，可能成為漏網的感染者。蒲若芳表示，衛福部正嘗試整合各篩檢單位、並建立篩檢資料庫，如此官方才能掌握國內千萬名45~79歲民眾當中篩檢多少人、又有多少人抗體陽性等，而各地醫療或衛生單位也能據此更精準採取下一步的防治政策。

2. 優化篩檢陽性者的轉介流程：衛福部將著手改善篩檢陽性者的轉介困境，蒲若芳表示，今年度將會邀集C肝治療相關的醫界理事長研議新策略，共商是否需要訂定轉介指標、或者透過其他方法優化轉介流程、提升轉介率。

民間持續探索較具效率的醫療模式，高雄醫學大學附設醫院就在南部地區長期耕耘。高醫附醫約莫在10年前成立肝病防治中心，自2019年起進一步攜手18間洗腎室，共同推展以病人為中心的C肝防治策略，計畫的英文縮寫為「ERASE-C」。高醫大副校長余明隆說，高醫大的醫師、護理師、醫檢師與藥師等人組成的專業團隊驅車前往每家洗腎室開設「外展門診」，每家巡迴14次，就地檢查、就地治療、就地追蹤，累計起來，這樣的行動門診開設超過250次，最終達到篩檢率100%、診斷率97.8%的成績，相關治療成果獲刊於《英國醫學期刊（BMJ）》旗下刊物《胃腸病（Gut）》。

戴嘉言認為，外展門診動員多名醫事人員、成本不低，但成效卻佳，「醫療人員登門拜訪就沒有轉介卡關的問題」，而這樣的模式有潛力複製各地，加速我國根除C肝的進程。

衛福部是否有機會支持這類模式擴大推廣至更多地區，蒲若芳表示會納入討論。

3. 執行矯正機關篩檢：衛福部今年度將針對矯正機關受刑人進行篩檢。蒲若芳表示，衛福部將規劃受刑人分批篩檢、篩檢陽性者治療等方案，「今年一定會動起來」。

(中時新聞網)