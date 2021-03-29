獲得騎士隊買斷的德拉蒙(Andre Drummond)決定轉投洛杉磯湖人，有可能威脅到兵強馬壯的布魯克林籃網。由於籃網現有的陣容太強，美媒批評他們「要直接買下總冠軍」，但湖人買下德拉蒙真的那麼重要？《Daily News》先前分析指出，德拉蒙可比是「籃網的阿基里斯腳後跟」意即是籃網的罩門。

Andre Drummond intends to sign with the Lakers once he clears waivers, per @wojespn



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籃網本季在禁區平均失掉50.5分，是全聯盟第4多，只少於國王、灰狼、溜馬這些後段班球隊。今年1月，騎士連續兩戰打敗籃網，其中一次打到二度延長，那時可以看出籃網在禁區防守方面的弱點。

湖人現有的禁區攻擊手包含「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis, 兩分球命中率57.5%)、詹姆斯(LeBron James, 兩分球命中率59.2%)、哈瑞爾(Montrezl Harrell, 兩分球命中率65.1%)，加上庫茲馬(Kyle Kuzma)在禁區的攪和能力，都讓籃網難以應付。

德拉蒙雖然不是以進攻聞名，畢竟也有場均17.5分，場均4.0個進攻籃板更是全聯盟第3。籃網在防守禁區時除了要阻擋詹眉連線的衝殺，還要提防德拉蒙拚搶籃板的能力，不然就只能以飆分來換拳。

然而這些分析出現了新的變數，籃網前日買下艾卓吉(LaMarcus Aldridge)，還有先前的葛瑞芬(Blake Griffin)，即使前場已經客滿仍然不斷塞人。艾卓吉是可以獨當一面的名將，讓籃網在陣容上高出湖人一大截。現在湖人買下德拉蒙反而只是拉近兩隊的差距，而不像籃網搶走艾卓吉那般震撼，剩下的問題就是籃網總教練納許(Steve Nash)要如何調度那麼多球星了。

(中時新聞網)