香港金牌綠葉廖啟智（智叔）上周才證實罹患胃癌，沒想到病情急轉直下，廖啟智昨（28日）晚離世，享壽66歲。其實傳出廖啟智在去年就發現自己罹癌，不過他為了不讓外界擔心，始終沒有公開消息，而廖啟智去年中露面時，他仍敬業拍電影版《尋秦記》。

廖啟智早在去年傳出罹患胃癌，不過他為了不讓外界擔心，始終沒有公開消息，直到病情惡化，廖啟智不得不辭掉接演的電影，才讓他罹癌消息曝光，不過廖啟智在去年中，仍敬業拍電影版《尋秦記》，廖啟智當時強起精神展演技，行動和神情都正常，外界仍看不出他身體已亮紅燈。同時，廖啟智還留下電影《驕陽歲月》、《一級指控》、《G風暴》等作品尚未上映。

廖啟智以正能量抗癌，他曾豁達說：「身體確實出了問題，所以要趁早修理一下」，而他的妻子上周才透露，廖啟智狀況不錯、三餐都有正常進食，廖啟智還被醫生稱讚是「A+病人」，沒想到廖啟智病情急轉直下，昨晚在香港威爾斯親王醫院離世，享壽66歲，經紀公司悲傷發訃聞證實，廖啟智安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中。

廖啟智的演藝作品橫跨大小螢幕，最讓外界熟知的是，電影《無間道2》、《無雙》、《證人》、《籠民》等，廖啟智在無數電影飾演配角，並兩度獲得香港金像獎最佳男配角獎，演技精湛獲得肯定。

(中時新聞網)