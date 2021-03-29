世界銀行(World Bank)對亞洲2021年最新經濟展望指出，由於新冠病毒對各區域衝擊不同，再加上疫苗數量分配不均，故亞太各國景氣復甦將有不同步調。

根據世界銀行26日最新發布的東亞暨太平洋景氣更新預測中，整體經濟將成長7.4％，遠高於2020年的1.2％。至於2020年，受新冠肺炎影響僅增2.3％，到了2021年時，經濟可望大幅成長並成為亞洲區最高8.1％的中國大陸，將是拉升該區域的最大動力火車頭。

不包括中國大陸在內，其它東亞與太平洋地區的經濟成長率僅為4.4％，雖比2020年衰退3.7％有所改善，但仍低於長期的平均水平。

世界銀行指出，該地區將會有三種不同的景氣復甦狀態，因為新冠疫情爆發時間點不一樣，以及疫苗接種率不同所致。

世界銀行報告內形容，就像希臘神話中有著九頭蛇的美杜莎一樣，新冠肺炎至今都難以徹底抑制。因為，馬來西亞，柬埔寨，緬甸，蒙古與泰國，在經過數個月後相對較低的新確診數量後，最近疫情似乎又突然嚴峻起來。

景氣目前，只有中國大陸與越南超過疫前水平，對大多數東亞暨太平洋經濟體而言，產出仍比疫前要少約5％。其中，太平洋島國受衝擊最大，包括薩摩亞，東加，帛琉，馬紹爾群島與密克羅尼西亞聯邦，2021年經濟恐怕會再現負增長。

經濟績效取決於病毒遏制的有效性，國際貿易復甦，以及政府提供財政與貨幣支持的力度。對於那些無法完全恢復出口的產業，或過度依賴旅遊業的國家，2021年經濟若要看到一點成長的話，都會有很大的挑戰性。同時，新冠疫苗接種率的程度與效能，還是握有很大決定經濟成長因素，因為傳染性更大的新變種病毒株，將會讓景氣復甦之路更為難走。

東南亞11個國家，每個區域的經濟成長都大不相同。預計越南是景氣最好的國家，就算是新冠疫情爆發的2020年，越南也是東南亞唯一沒有衰退的地區。世界銀行預估，越南2021年經濟成長可上看6.6％，高於2020年的2.9％。

其它地區像成長4.4％的印尼與6％的馬來西亞，產出有望在2021年恢復到疫前水平。但是成長5.5％的菲律賓與依賴旅遊業3.4％的泰國，很可能要到2022年才能回到疫前。最後像成長4％的柬埔寨與4.6％的寮國，可能還需要更長的時間才能看到以往景氣。

其中，以緬甸的經濟成長最令市場擔憂。自從2021年2月1日軍事政變來，爆發嚴重政治危機，這整年的經濟可能會負成長10％。這與世界銀行在2020年12月預測的2％，有著天南地北的差異。目前緬甸政局不穩下，世界銀行沒有再預測2021年後的經濟成長數值。

在以上這些不同地區經濟成長預測中，中國大陸景氣可望迅速回溫後，也可拉抬周圍許多國家經濟方面的成長。新冠肺炎興起，讓一些平常經濟依賴中國大陸的國家開始擔憂，但到頭來反而是加重中國大陸在東南亞地區的影響力。

同時，世界銀行指出，即使部分國家景氣恢復至疫前水準，但也會留下長久後遺症，包括貧窮人數激增與貧富不均等。

由於經濟被疫情所衝擊，故該區貧窮率20年來首次停止減少，也使得3200萬人無法脫貧。在貧窮地區，實物與人力資本的耗損將更為嚴重，因為食物嚴重不足與失去的更多。同時，疫情造成鎖國與封城，經濟面臨強大壓力下，家暴事件也以驚人速度增加。

疫情撲朔迷離，更增添景氣重回正軌不確定性。不過，美國現正實施的1.9兆美元疫情紓困案，可讓2021年全球景氣開始復甦。貿易恢復活動力下，或許可以在外部提供經濟成長動力，平均增1個百分點。

另一方面，預計可能要到2023年，全球旅遊業才會恢復至疫前水平，也使得依賴旅遊業的東南亞地區與一些太平洋國家的景氣復甦受到阻礙。日前，柬埔寨旅行社協會預測，自己的旅遊市場，將需要五年時間才能恢復到2019年的樣貌。

世界銀行對亞太地區的經濟前景預估，是幾家歡樂幾家愁。不過，唯一可確定的是，新冠肺炎將會刻骨銘心地影響這個區域好幾年。

(時報資訊)