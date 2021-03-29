上周五(26日)疫苗接種樂觀進展，美股因強勁的復甦希望而反彈，加上長榮貨輪持續擱淺在蘇伊士運河，Fed鬆綁銀行配息、庫藏股限等多項利多，在能源、金融股和科技股領漲，道瓊收紅逾450點，標普創歷史新高，台股ADR領軍下，費半飆漲近 5%。四大指數漲幅介於+1.24~+4.95%。

上周五台股早盤在權值股領攻，盤中傳產、中小型電子股票轉強，指數緩步走高，最終台股上漲245.74點，收在16,305.88點。OTC指數開高走高，收盤上漲1.10%，目前壓力為前高的202點，下方支撐為10日線的199.84點。

加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：上周五台股收中長紅K棒線，收復5、10日均線。

(2)、量能：26日成交量縮至2,995.26億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3)、技術指標：日KD指標、MACD低檔向上。

(4)、法人籌碼：三大法人合計+252.99億元；外資+226.53億元、投信+10.79億元、自營商+15.67億元。

(時報資訊)