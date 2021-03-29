小米集團公佈2020年全年業績，全年營收年成長19.4%，每股基本盈利0.849元(人民幣.下同)，2020年全球智慧型手機全年出貨量為1.464億支，年增長17.5%，另外，IoT與生活消費產品也持續穩定成長。

小米集團2020年總收入達到2458.7億元，年成長19.4%；經調整淨利潤達到130.1億元，年增長12.8%，全年毛利約367.5億元，年增長28.7%，每股基本盈利0.849元。

小米2020年全年智慧型手機收入達到1522億元，年增長24.6%，全球智慧型手機全年出貨量為1.464億支，年增長17.5%。小米2020年第四季度，智慧型手機收入達到426億元，年增長38.4%，單季度全球智慧型手機出貨量為4230萬支，年增長29.7%。

另外，受益於中高端產品銷量持續上升，集團智慧型手機平均售價「ASP」穩步提升，2020年年增長6.1%至1040元，第四季度年增長6.8%至1009元。

根據Canalys的統計，2020年第四季度小米的全球智慧型手機出 貨量穩居第三名，市佔率為12.1%，在全球前五大智慧型手機廠商中同比增長速度最快。智慧型手機業務在大陸增長顯著。根據Canalys統計，2020年第四季度，小米的智慧型手機出貨量在大陸年增長51.9%，在前五大智慧型手機廠商中增長最快，市佔率由2019年第四季度的9.2%上升至2020年第四季度的14.6%。

小米2020年大力推進「手機×AIoT」戰略，IoT與生活消費產品部分的收入達到674億元，年增長8.6%；2020年第四季度，IoT與生活消費產品部分的收入達到211億元，年增長8%。集團去年智慧電視全球出貨量達到1200萬台，據奧維雲網的統計，2020年第四季度，小米電視在中國大陸出貨量連續第八個季度穩居第一，全球智慧電視出貨量穩居前五。

去年小米在全球主要市場錄得強勢增長，根據Canalys的數據，2020 年第四季度，小米智慧型手機出貨量市 佔率在歐洲市場為15.3%，連續三個季度排名前三。在中東歐市場首次排名第一，智慧型手機出貨量市佔率達到24.7%，年增長17.5%。在西歐地區的智慧型手機出貨量年增長57.3%，市佔率達到10.9%，排名保持前三，其中，在西班牙市場，小米連續第四個季度智慧型手機出貨量排名第一，市佔率為27.0%；另外，第四季度集團在法國、意大利、德國市場智慧型手機出貨量分別實現了86.2%、61.6%和 139.8%的年增長。

(時報資訊)