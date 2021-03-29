就連臉書都把「小龍女」誤認成高嘉瑜。(圖/翻攝自高嘉瑜臉書)

味全龍相隔21年重返中職，26日在天母進行主場開幕戰。不過，有眼尖的網友發現，在味全龍的啦啦隊中，有一名女生神似民進黨立委高嘉瑜，該話題引發討論，高嘉瑜也開玩笑表示自己的「隱藏技能」曝光了；而今(29)日高嘉瑜又在臉書貼文指出，不只是網友們認錯，連臉書系統都認錯啦！

高嘉瑜27日在臉書上PO出與自己撞臉的啦啦隊女孩的照片，並表示「今天好多人問我，何時開始兼職職棒啦啦隊了？」她還指出，自己不只會唱歌，隱藏技能也曝光了。同時，高嘉瑜也在另一篇臉書貼文中，PO出以前在球場頭球的影片，指其實不只啦啦隊女孩，就連開球她也是略懂略懂。

而沒想到不僅僅是網友們「玩梗」，連臉書都跑來參一腳，今日高嘉瑜貼文指出，臉書近期提示「可能有你的相片中」，竟然又出現了「小龍女」的身影，這讓她哭笑不得，直言「臉書真的很會」，高嘉瑜更表示近來還有很多鄉親跑來問她「是不是去跳啦啦隊」，這讓她好氣又好笑，「是真的認不出來還是開玩笑啦！」

連臉書系統都認錯，讓網友笑翻了，直呼「期待委員改天去開球跟失散多年的妹妹相認」、「叫她唱歌來聽聽，就知道是不是本尊」、「可以練一下第二專長」、「啦啦隊靠顏值，委員靠音質」、「當立委薪水不夠用，只好假日打工啊」、「斜槓青年代表」、「FB官方認證本人無誤XD」。

(中時新聞網)