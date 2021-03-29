現代人講究養生，近日一名網友好奇，除了滷蛋、茶葉蛋便宜又營養，還有甚麼食物也是價格低廉、CP值高，貼文曝光後，不少網友馬上點名4大食物，包括馬鈴薯、地瓜、雞蛋及豆漿，另外還有不少人推薦雞胸肉、青花菜。

原PO日前於PTT女人板發文，詢問有哪些食物營養價值高，價格又相對便宜，她表示自己唯一想到的就是滷蛋及茶葉蛋，不知道網友是否有其他答案，「還有什麼食物是低價又營養的？」

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，多數人點名馬鈴薯、地瓜、雞蛋、豆漿，「馬鈴薯啊！煮得好真的好吃又便宜」、「豆漿，原型的最營養」、「一定是雞蛋啊！超好吃」、「地瓜、豆漿，選我正解」、「地瓜、豆漿、雞蛋，真的是平價又營養高」、「第一個想到地瓜」。

另外也有不少人點名「番茄、綠花椰菜」、「白米飯、青花菜、雞胸肉」、「雞胸肉、五穀飯」、「白米飯、青花菜、雞胸肉、雞蛋，健身窮人4大食材」、「蕎麥麵及沙拉」、「燕麥，超市賣一大罐可以吃很久」、「最簡單的就是喝鮮奶」、「簡單買個雞胸肉水煮，也是很健康CP值又高」、「海帶芽、豆芽菜也不錯，傳統市場一大袋很便宜」。

(中時新聞網)