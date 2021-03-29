小編今天（29日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是長賜輪事件持續發酵，使缺櫃潮更加嚴峻，歐洲及美東線漲聲又起，運力吃緊，也刺激航空貨物的運價漲價。

【1】貨櫃航運 歐洲及美東線喊漲

長賜輪（EVER GIVEN）擱淺事件步入第五日，全球貨櫃航運供需吃緊、缺櫃潮情況更加嚴峻，遠東到歐洲線運價從每FEU（40呎標準貨櫃）7,400美元喊漲至8,000美元，遠東到美東線也傳出將從每FEU 4,870美元調高至5,000美元。

【2】新藥條例翻修 打造生技台積電

行政院日前審查完成新版《生技新藥條例》修正案，全力發展生技代工產業，將生技代工業（CDMO）納入租稅優惠適用範圍，並新增設備投資抵減，凡投資1,000萬元以上、10億元以下全新機械、設備或系統，可選擇當年度抵減營所稅額5％，或分三年抵減率3％，但上限不逾當年度營所稅額30％為限，預訂明年元旦上路。

【3】漿價飆 業者：衛生紙漲定了

國際漿價飆引發漲價效應擴大，近期輪到全球家庭用紙漲聲響起備受關注。從去年10月至今，衛生紙主要原料短纖漿價上漲近8成，歐、美大廠在去年10月、今年2月連續兩波調漲紙價50、20美元因應，大陸TOP4大廠也有3家宣布3、4月調漲3～5％，據悉台灣業界也「醞釀」調漲，業者坦言只要漿價漲不停，「未來」一定會漲！

【4】離岸風電三階月底前開說明會 併網容量擬調升

經濟部即將在31日前召開離岸風電第三階段區塊開發公告政策說明會，知情官員透露，新版區塊開發規則與過去兩次差異非常大，其中2026～2030年每年釋出1GW併網容量有意朝1.5GW努力，而國產化項目27項維持且會略增，但達成率納入更多彈性。

【5】高盛狂賣股 媒體、中概股遭殃

高盛26日在美股狂賣105億美元股票，由於金額龐大，加上多集中在媒體股與在美股掛牌的中概股，也引發市場高度關注。據了解，高盛在26日美股開盤前，賣出價值66億美元主要包括百度、騰訊音樂和唯品會等中概股。其後再賣出39億美元主要包括維亞康姆CBS（ViacomCBS）和探索頻道（Discovery）等美國媒體股。

(中時新聞網)