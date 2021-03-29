日前大陸禁止台灣鳳梨輸入、空軍F-5E失事，加上藻礁爭議、缺水問題嚴重，讓國民黨前立委孫大千忍不住批評中央政府「沒有一件事有做好！」並指總統蔡英文的執政風格，「實在是標準的『平時不做事，臨時湊成績』」。

孫大千今（29）日在臉書指出，過去五年多來，政府沒有對分散農產品出口市場做出具體成績，現遇到大陸突然禁止台灣鳳梨進口，才手忙腳亂把2噸的鳳梨送到澳洲，來虛應故事、交差了事，其他的鳳梨就只好用全民的血汗錢來買單。

去年一整年沒有颱風登陸，孫大千認為，政府應早就可以預測到台灣今年春天一定缺水，當時不提早推動開源節流的配套措施，現在只能夠臨渴掘井，用限水停供的方式來度過難關。

全台缺水，近日曾文水庫未放水至烏山頭，台南烏山頭水庫夢之湖乾巴巴。（資料照／劉秀芬攝）

孫大千指出，從去年下半年起，政府就向台灣人民信誓旦旦保證，針對疫苗採購已進行超前部署，且也有了口袋名單，但最後只能夠拿國際間爭議很大的AZ疫苗，或者是連第三期臨床試驗都沒有辦法完成的國產疫苗來充數，結果把台灣人民都變成疫苗遲疑族。

此外，去年底F-5E意外發生後，各界就指出彈射椅存在重大問題。孫大千表示，不過是7.8億的預算，硬是被忽略延後，偏偏要等到悲劇再度發生時，才火速批准預算。

孫大千也提到藻礁爭議，他說，明明去年六月就已承諾環保團體，會針對藻礁保育問題召開聽證會，卻吃定對方力量有限，估計也折騰不出什麼動靜，沒想到粉紅風暴拔地而起，被嚇到後才急急忙忙派出一個非主管業務的閣員，擺出一副謙卑誠懇的樣子來和環團對話。

(中時新聞網)