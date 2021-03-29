3月29日是青年節，但現在大多青年卻不知其由來，國民黨青年團副團長何元楷表示，青年節又稱「革命先烈紀念日」為紀念黃花崗之役中犧牲的86位先烈，當時參與者均是青年，對於國家有信仰、理念，這樣的「革命精神」， 是值得現在年輕人效仿的，不過，所謂的「革命精神」，並非實質上的革命，而是象徵著其背後的三項含義「勇敢進前、努力不懈、永不放棄」。

何元楷表示，青年節象徵的「勇敢進前、努力不懈、永不放棄」三大含義，值得現在年輕人作為學習的精神指標，包括現在社會上出現不公正的情況，例如居住正義等議題，都需要利用這樣的精神，去一步一步改變，國家才會慢慢進步。

青年節為紀念黃花崗之役犧牲的革命先烈，是國父孫中山革命11次中的第10次，當時參與者均是青年，幾乎全軍覆沒，但壯烈的犧牲卻大大震撼當時的社會，間接推動辛亥革命的成功。何元楷表示，盼現在的青年莫忘歷史，因為前人們的努力，中華民國才得以建立，方才有現在的民主社會。

何元楷說，國民黨做為百年政黨，保有許多從大陸帶過來的珍貴文物，現典存在中央黨部。國民黨青年部與黨史館近期也推出相關展覽與活動，展出珍貴黨史展品，包括黃花崗之役烈士之一林覺民的《與妻訣別書》及《與父書》復刻本、秦孝儀的《興中會成立宣言》、陳少白的《興中會革命史要》、《黃興絕筆遺書》、國民革命軍號角以及黃花崗石碑展版等富含歷史意義的展品，喚醒大家對中華民國的重視。

而對於先前大陸政協主席汪洋在兩會提到，將舉辦「辛亥革命110週年紀念活動」，何元楷認為，國民黨或許也可以舉辦類似的活動，辛亥革命屬兩岸共同的歷史，能找到彼此的共通點，兩岸透過這樣歷史性的活動，以客觀的歷史互動，不談政治、軟性交流，也許能成為現在兩岸僵局破冰的契機。

(中時 )