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黃蜂29日以97比101延長不敵太陽，其中黃蜂先發大前鋒華盛頓更創下一個難堪紀錄，他打了44分鐘，投7中0，含三分球投4中0，2罰0中，得分掛零，只拿12籃板、2助攻，成為自從1983年以來，至少有1次罰球卻得分掛零的NBA球員中，出場時間最多球員。

只能說華盛頓今天手感真的很爛，因為他本季投籃命中率4成49，罰球命中率也有7成90，場均可拿12.2分、6.5籃板，打了40場例行賽，得分從未掛零，單場最低得分是1月26日出戰魔術的2分，也因他的低迷進攻表現，黃蜂無法守住主場勝利。

黃蜂雖靠葛拉漢末節最後34.3秒的三分球，把比數追成90比90進入延長賽，太陽卻靠保羅、戴文布克的穩定罰球，以及米凱爾布瑞吉斯最後3分09秒的三分球，在延長賽始終維持領先優勢，尤其是保羅最後3.2秒的兩罰俱中，更是確保太陽勝果。

戴文布克貢獻全場最高35分，保羅也替太陽拿下16分，但他全場投16中5的手感也不好，艾頓14分、14籃板，米凱爾布瑞吉斯13分、8籃板及6抄截；黃蜂以葛拉漢30分最高，洛席爾22分，邁爾斯布瑞吉斯18分、12籃板，海沃德15分。

(中時 )