台南1所高中的高三男學生去年11月，趁著晚自習帶1名高職女學生在男廁內發生性行為，過程全被6名學生在隔壁廁間偷拍，並傳遍各校園；事後女學生報警提告，男學生的學校竟以「快要學測，擔心影響成績」為由，要求警方延緩調查，變相形成「吃案」，至今學測早已結束，涉案學生仍未出面；校方則回應一切皆按性平案件通報處理。

根據《蘋果新聞網》報導，該校男學生去年11月某日帶1名高職女學生到校園圖書館晚自習，之後色心大開，2人竟到男廁發生性行為，但過程中發出的聲響引起注意，引來6名男學生在隔壁兩側的廁間內，從上方、下方偷拍，影片甚至被傳到學生私下的群組中，甚至連其他校都瘋傳影片。

女學生事後得知偷拍，在教官與家屬的陪同下報警，向散布影片的同學提告妨礙秘密，並通報家庭暴力暨性侵害防治中心；不過離譜的是，警方之後要求涉案學生到案說明，校方竟以學生今年1月要參加學測為由，怕影響成績，希望警方通融、延緩辦案，一直到今年3月校方才給出當時監視器畫面，但涉案學生仍始終未出面。

警方事後研判當時共有2支手機拍攝，監視器也清楚拍到當時共有6名男學生在廁所來回進出，疑似就是正在呼朋引伴偷拍。主管機關則說，今年2月已收到該校的性平報告，目前已完成性平調查，詳細內容不能公開；該校之後也僅回應一切按照性平案件處理通報，對於學校教官要求警方延緩辦案一事不予回應。

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(中時新聞網)